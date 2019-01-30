الأوراق المالية تستحدث رسم اعتماد موظف الخدمات المالية بألف درهم

الخليج 365 - الإمارات:

استحدثت "هيئة الأوراق المالية والسلع" بعض الرسوم الفنية التي تقدمها للشركات الخاضعة لإشرافها، ومنها رسم اعتماد الموظفين الذين يشغلون الوظائف المعتمدة من الهيئة في الشركات بقيمة 1,000 درهم لكل موظف.

ونقلت صحيفة "البيان" عن الهيئة أن الرسوم الجديدة ستضاف إلى رسم التجديد السنوي للاعتماد البالغة 500 درهم لكل موظف تدفع عند تجديد ترخيص النشاط لدى الهيئة.

وبينت أنها ستصدر المطالبات اللازمة برسوم اعتماد الموظفين الذين تم اعتمادهم اعتباراً من مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وإصدار مطالبات برسوم تجديد اعتماد جميع الموظفين المعتمدين الذين يشغلون الوظائف المعتمدة لدى الهيئة في الشركة نهاية 2018 بأثر رجعي.

وطالبت الهيئة الشركات بتزويدها بقائمة محدثة تضم أسماء الموظفين المعتمدين من الهيئة حتى نهاية العام الماضي وإبلاغها بأي تغييرات طرأت على الموظفين إن وجدت.

وبدأت "هيئة الأوراق المالية والسلع" الشهر الماضي بتقاضي رسوم 59 خدمة تقدمها للشركات المساهمة العامة وشركات الوساطة وتدقيق الحسابات وصناديق الاستثمار، والتي تتراوح بين 500 إلى 100 ألف درهم، حسب النشاط الممارس والمصنف ضمن قوائم حددتها الهيئة.

وأصدرت "هيئة الأوراق المالية والسلع" في 2017 تعميماً حول فرض رسوم لقاء 23 خدمة تقدمها للشركات، وتراوحت قيمتها بين 100 إلى 50 ألف درهم.

وأقر "مجلس الوزراء" في أغسطس (آب) استيفاء الرسوم الخاصة بالغرامات الإدارية نظير الخدمات التي تقدمها الهيئة للشركات، منها غرامة ألف درهم عن كل شهر وبحد أقصى 10 آلاف درهم سنوياً عند التأخر في تجديد قيد شركة المساهمة خلال 30 يوماً من تاريخ انتهاء القيد، و30 ألف درهم عند زيادة رأسمال شركة.