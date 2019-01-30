إنوفا روبوتيكس.. روبوتات لمختلف المجالات

تعمل الشركة على تقديم منتجات خاصة لشركات الأمن

الخليج 365 - خاص:

قصة ريادة

عندما أراد رائد الأعمال التونسي أنس صحباني ابتكار ربوتات تساعد بالعمليات الجراحية، وجد افتقاراً في المنصات المتخصصة بتعليم الأفراد كيفية برمجة وتصميم الروبوتات بشكل عام، ما ألهمه فكرة "شركة إنوفا روبوتيكس"، التي تولي هذا الجانب اهتماماً.

انطلقت الشركة في 2014، وتتخذ من تونس مقراً لها وتعمل على تصميم روبوتات للعديد من القطاعات، التعليم والأمن مروراً بالرعاية الصحية وصولاً إلى التسويق.

ومن بين منتجات الشركة، روبوت "ميني ـ لاب" المختص بمساعدة الناس على تعلّم برمجة الروبوتات ويستخدم بالعديد من المختبرات والجامعات في السعودية وأيضاً وصل استخدامه إلى بعض الجامعات الفرنسية.

وعملت الشركة الناشئة على تقديم منتجات خاصة لشركات الأمن، لاسيما أن كلفة تركيب كاميرات مراقبتها وصيانتها تكون مرتفعة جداً، وهنا أراد المؤسس نشر كاميرا متحركة (روبوت) يمكنها أن تنتقل لمسافة 12 كيلومتراً في الساعة والعمل لثمان ساعات متواصلة، وتعاملت الشركة مع شركات تؤمّن 500 مصنع لذلك وكل معمل يتطلب روبوتاً للمراقبة.

وعمل فريق الشركة على تطوير روبوت حارس يحمل اسم "بيرل غارد" وصل سعره إلى 68 ألف يورو ويساعد الحراس الأمنيين في عملهم ومن خلاله يمكن للحراس الأمنيين البقاء في مقر القيادة والمراقبة بينما الروبوتات تتجول وتسجّل وترصد وجود أي أجسام أو نشاطات غريبة.

والروبوت قادر على تفادي العقبات ومجهّز بنظام عالمي لتحديد المواقع (GPS) ومجسّات لايزر وكاميرات حرارية. ويمكن للحراس رؤية محيط الروبوت وسماعه والتحدث عبره ومن ثم تنقل البيانات إلى مركز القيادة عبر أجهزة لاسلكية تستطيع أن تبلغ مسافة تصل إلى 5 كيلومترات.

وعمل صحباني وفريقه المؤلف من 20 مهندساً على روبوتين جديدين ـ "إي تاتش ـ بوت" و"هيللو بوت". الأول يساعد المسنّين الذين يعيشون بمفردهم على التواصل مع عائلاتهم عبر السماح لهم بإجراء مكالمات فيديو معها، في حين يستخدم "هيللو بوت" لمساعدة منظّمي الفعاليات والمعارض، كما يحمل هذا النوع من الروبوتات خاصية طبية لقياس مستوى السكر في الدم عبر إجراء مسح لبصمة الإصبع.