61 سفينة عبرت قناة السويس اليوم بحمولات 4.7 مليون طن

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عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس اليوم الأربعاء، 61 سفينة بحمولات بلغت 4 ملايين و700 ألف طن.

أكدت الإحصائيات الملاحية لهيئة قناة السويس عبور 29 سفينة ضمن قافلة الشمال بحمولات بلغت مليوني طن كان أكبرها سفينة الحاويات أوكل اندونيسيا بحمولة بلغت 221 ألف طن.

وضمت قافلة الجنوب 32 سفينة بحمولات بلغت مليونين و700 ألف طن، كان أكبرها سفينة الحاويات الدانماركية مانيلا مبروك بحمولة بلغت 220 ألف طن.

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