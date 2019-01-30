شحن 29.6 ألف طن صودا كاوية من ميناء غرب بورسعيد خلال يناير

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أعلنت هيئة موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية أن ميناء غرب بورسعيد استقبل ست سفن من جنسيات مختلفة خلال يناير الجاري، لشحن 29 ألفا و 600 طن صودا كاوية.

وأضافت الهيئة – في بيان اليوم، الأربعاء – أن الميناء استقبل اليوم السفينة ” GUNECE ” التي ترفع علم تركيا لشحن 5 آلاف طن صودا كاوية من الميناء ، مشيرة إلى أنه استقبل خلال الشهر الجاري السفينة ( PARSA ) التركية لشحن 5 آلاف طن صودا كاوية .

كما أوضحت هيئة موانئ بورسعيد أنه تم استقبال السفينة ” INEBOLU ” من دولة مالطا لشحن 5500 طن صودا كاوية، والسفينة ” AZIZ TORLAK من جزر مارشال لشحن 4200 طن صودا كاوية، والسفينة” EVRE INYE ” من تركيا لشحن 3900 طن صودا كاوية، والسفينة” PEARLT ” من دولة مالطا لشحن 6 آلاف طن صودا كاوية.

وأشارت الهيئة إلى أنه جار تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفينة من و إلى الميناء وعمليات الشحن على الأرصفة .

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