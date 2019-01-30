أ ش أ

أصدرت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط قرارا بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية متضمنا رؤساء مجالس إدارات الغرف السياحية

الخمسة، والأعضاء المنتخبون من الجمعية العمومية للإتحاد، بالإضافة إلى الخمسة أعضاء الذين تعيينهم بقرار من وزيرة السياحة، حتى يكتمل التشكيل النهائي للمجلس بـ 16 عضوا.

واوضحت وزارة السياحة – في بيان اليوم /الأربعاء – أن قائمة الأعضاء المعينين بالاتحاد تضمنت عبدالفتاح العاصي وكيل أول وزارة مندوبا عن وزارة السياحة، وسامح سعد عبدالرحمن حويدق، وتامر تادرس يوسف جرجس، وأشرف ربيع عبد العال سيد، ومحمد نادر محمد هشام أحمد علي.

أما الأعضاء الذين تم انتخابهم خلال انتخابات الاتحاد التي أجريت منتصف يناير الجاري تحت إشراف قضائي كامل، والتي تنافس خلالها 9 مرشحين على 6 مقاعد، فهم ناصر تركي، وأحمد الوصيف، ومحمد القطان، ومحمد محمود عبد الله، ووحيد عاصم، وهبة حسين بكري.

وينضم إليهم رؤساء الغرف السياحية الخمسة هم حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، وماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، وعادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية، وهشام جبر رئيس غرفة الغوص والأنشطة البحرية، وعلي غنيم رئيس غرفة السلع والعاديات السياحية.

يذكر أن العمل بهذا القرار يبدأ من تاريخ صدوره وأنه بذلك تنتهي مهمة لجنة تسيير أعمال الاتحاد، وتمتد مدة عضوية هذا المجلس 4 سنوات من تاريخ صدور قرار التشكيل.

كانت هذه تفاصيل خبر المشاط تصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة أنباء أونا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.