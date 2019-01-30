بلومبرج: المستثمرون الأجانب يقبلون بقوة على السندات وأذون الخزانة في مصر

كتب- محمد جمال:

قالت شبكة بلومبرج، الأمريكية، إن المستثمرين الأجانب عادوا لتحقيق أعلى عوائد فى مصر، حيث أقبلوا على شراء 30% من أذون خزانة بالعملة المحلية وأكثر من نصف السندات طويلة الأجل، التى طرحتها الحكومة هذا الأسبوع.

وأوضحت الشبكة الإخبارية، فى تقرير الأربعاء، أن بعد سحب نحو 10 مليارات دولار من مصر خلال عمليات بيع عالمية، العام الماضى، عاد المستثمرون الأجانب إلى تحقيق أعلى عوائد فى سوق ناشئ بعد الأرجنتين، وفقا لمؤشر بلومبرج باركليز.

واستحوذ المستثمرون الأجانب على جميع الأوراق المالية، ذات الخمس سنوات، التى تم بيعها، فيما وصفته وزارة المالية المصرية على أنه علامة واضحة على الثقة فى اقتصاد البلاد.

يأتى إعلان الوزارة بعد يوم واحد من ارتفاع الجنيه المصرى لأول مرة خلال أكثر من عامين. العملة التى يقول البنك الاستثمارى EFG-Hermes أنها أصبحت أكثر حساسية لتدفقات الأموال بعد أن أنهى البنك المركزى آلية تحويل العملة للأجانب أواخر العام الماضى، حيث ارتفع بنسبة 1.5% إلى 17.6287 مقابل الدولار، وفقا للأسعار التى جمعتها بلومبرج.

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