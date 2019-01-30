وزير المالية: استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية تفوق التوقعات

رويترز

قال محمد معيط وزير المالية اليوم الأربعاء، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية خلال الفترة الماضية فاقت التوقعات مرجعا ذلك إلى تقديراتهم بشأن أسعار الفائدة في البلاد.

وأعلنت مصر أن مستثمرين أجانب اشتروا جميع سندات الخزانة لأجل خمس سنوات التي طُرحت في مزاد يوم الاثنين بقيمة 1.16 مليار جنيه مصري (65.9 مليون دولار)، بمتوسط عائد بلغ 17.59 %، انخفاضا من 18.03 % في المزاد المماثل السابق وذلك علامة على تجدد الاهتمام بدين الأسواق الناشئة.

وأضاف معيط لرويترز”الأرقام كانت كبيرة وأكثر من التوقعات… كان تركيزهم الأول على الاستثمار في المدى القصير لكنهم عادوا هذه المرة للاستثمار في سندات الثلاث والخمس سنوات… قد تكون العودة وفقا لتقديراتهم لأسعار الفائدة في مصر“.

وأكد معيط أن كل ما يُنشر عن الاقتصاد المصري وتوقعات المؤسسات الدولية له تأثير إيجابي وهذا ما أعطى الثقة والاطمئنان للمستثمر الأجنبي ولذا نراهم الآن يرجعون من جديد إلى السوق المصرية بعد ما خرجوا قبل فترة.

ونبه الوزير أن أكثر ما نهتم بيه في مصر حاليا هو الاستثمار المباشر في مشروعات تخلق فرص عمل وإنتاج وتصدير.

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