سعفان: إلغاء وإيقاف نشاط 6 شركات لإلحاق العمالة بالخارج

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أعلنت وزارة القوى العاملة، إلغاء وإيقاف نشاط 6 شركات من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج .

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان – في بيان اليوم، الأربعاء – إنه تم إيقاف الشركات الست من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ، لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له ، لافتا إلى أنه تم رفع الإيقاف عن 4 شركات أخريات لزاول أسباب الإيقاف .

وأوضح الوزير أنه تم إلغاء نشاط شركات “كاراس ريكروت” لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 686 ، وشركة “السيد المهدي” ترخيص رقم 1098 لعدم التقدم للتجديد، وشركة”عبد المجيد” ترخيص رقم 950، و”المصرية العالمية” ترخيص رقم 712، و”المسافر” ترخيص رقم 885، و”عين العرب” ترخيص 1089، وذلك لحين توفيق الأوضاع .

وأشار سعفان إلى أنه رفع الإيقاف عن شركات “الكريم” لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 439، وشركة “زياد|” ترخيص رقم 1000، و”أفاق الخليج” ، “أفاق عربية سابقا” ترخيص رقم 1101، و”لاشين” ترخيص رقم 1049، وذلك لزوال أسباب الإيقاف .

ولفت وزير القوى العاملة إلى أن القانون حدد شروط إلغاء أوإيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات ، كفقد الشركة شرطا من الشروط أوتقاضي أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.

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