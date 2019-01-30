شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالتخطيط: ارتفاع النمو الاقتصادى لـ 5.5% خلال الربع الثانى من 2018/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بوزارة التخطيط لـ"الخليج 365" عن ارتفاع معدل النمو الاقتصادى خلال الربع الثانى من المالى الجارى 2018/2019، ليصل إلى 5.5% بالمقارنة مع 5.3% خلال الربع الثانى من العام المالى الماضى 2017/2018.

وشهد الربع الأول من العام الجارى ارتفاع معدل النمو الاقتصادى ليبلغ نسبة 5.3% مقارنة بنسبة 5.2% عن الربع الأول من العام المالى الماضي2017 /2018.