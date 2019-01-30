شكرا لقرائتكم خبر عن "الرقابة المالية" تلزم مدير الطرح للسندات قصيرة الأجل بتحمل مسئولية التأكد من الملاءة المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية فعاليات الجلسة التوضيحية المشتركة بين الهيئة والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD لخلق وعى عام لدى السوق المصرى بالأدوات المالية المستحدثة من أدوات الدين قصيرة الأجل، وعرض وتقديم الإطار التنظيمى والتشريعى المنظم لها والصادر عن الهيئة أمام الأطراف ذوى العلاقة من الجهات المؤهلة لإصدار تلك النوعية من السندات ، والمستثمرين المؤهلين للاكتتاب الخاص فى أدوات الدين قصيرة الأجل، والجهات العاملة فى مجال الأوراق المالية المرخص لها من الهيئة بنشاط ترويج وتغطية الاكتتاب لإدارة الطرح والتى يقع عليها مسئولية التأكد من الملاءة المالية للأشخاص الطبيعيين الذين يقومون بالاكتتاب.

قال رئيس الهيئة أن عام 2018 كان عاما" مميزا" على مستوى سوق راس المال المصري، حيث شهد إصدار تعديلات قانون سوق رأس المال -ولائحته التنفيذية - والتى يَسرت إصدار أدوات الدين قصيرة الأجل بإجراءات مختصرة عبر قرار من مجلس إدارة الشركة بتفويض من الجمعية العامة.

وأضاف عمران أن مجلس إدارة الهيئة كان حريصا على إصدار القرار المنظم لقواعد وإجراءات إصدار وطرح أدوات الدين قصيرة الأجل لمدة لا تتجاوز سنتين قبل انتهاء عام 2018، وننتظر من ممثلى المؤسسات المالية المشاركة معنا الإعلان – قريبا -عن أول إصدار فى سندات الدين قصيرة الأجل لنشهد ثمرة لطفرة التشريعات التى صدرت فى نشاط سوق المال بغرض زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصرى وإتاحة التنوع فى الأدوات المالية غير المصرفية المتداولة فى مصر.

ونوه عمران بأهم الشروط الواردة فى القواعد المنظمة لطرح ادوات الدين قصيرة الأجل ويجب أن تلتزم بها الشركات أو الجهات التى ترغب فى إصدار سندات قصيرة الأجل وهى إعداد قوائم مالية عن سنتين ماليتين سابقتين على الإصدار على الأقل وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، وأن يكون مرفقاً بها تقرير مراقب حسابات معد وفقاً لمعايير المراجعة المصرية من أحد مراقبى الحسابات المقيدين لدى الهيئة.

وفى ذات السياق أكد عبد الحميد ابراهيم – عضو مجلس إدارة الهيئة بضرورة إلتزام الشركات أو الجهات التى ترغب فى إصدار سندات قصيرة الأجل بالحصول على شهادة بالتصنيف الائتمانى (Rating) صادرة من إحدى جهات التصنيف الائتمانى المعتمدة من الهيئة، أو حصول الضامن عليها إن وجد، شريطة ألا تقل عن درجة (BBB-) أو ما يعادلها، ما لم ينطبق عليها الإعفاء من الحصول على هذه الشهادة، ويتم التقدم بشهادة تصنيف جدارة ائتمانية (Grading) للشركات الصغيرة والمتوسطة بما لا يقل عن الحد الذى توافق عليه الهيئة.

وشارك فى فعاليات ورشة العمل بالإضافة إلى ممثلى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار ممثلين عن المؤسسات المالية المؤهلة للاكتتاب الخاص فى السندات قصيرة الآجل من البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزى المصرى ، وشركات التأمين ، والأشخاص الاعتبارية العامة ، وصناديق التأمين والمعاشات وصناديق التأمين الخاصة ، وصناديق الاستثمار ومن بينها صناديق أدوات الدين وصناديق أسواق النقد فى الحدود المسموح بها وفقاً للقواعد السارية الخاصة بالسياسة الاستثمارية لتلك الصناديق ، و ممثلى بعض بنوك الإستثمار التى تمارس أحد الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشرافها ورقابتها ومؤهلة لإدارة الطرح الخاص فى أدوات الدين قصيرة الأجل ، والبورصة المصرية ، وشركة مصر للمقاصة.