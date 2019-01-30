شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط 6 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.03% خاسرة 3.09 نقطة، ليغلق عند مستوى 10719.40 نقطة. وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 6.7 مليون سهم بقيمة 215.8 مليون ريال قطرى عبر 5160 صفقة، وارتفع 18 سهم، وانخفض 20 سهم، واستقر 7 أسهم. وتراجعت 6 قطاعات على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.40%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.31%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.22%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.06%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.16% ثم قطاع التأمين بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 1.30%.

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