شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.48 رابحا عدد 6.66 نقطة ليغلق عند مستوى 1392.46 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والخدمات. وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 7.9 مليون سهم، بقيمة قدرها 1.98 مليون دينار بحرينى. وقاد الارتفاعات، قطاع البنوك التجارية بنسبة 13.55% مدفوعا بصعود سهم مصرف السلام- البحرين بنسبة 3.23%، سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 1.61%، بنك انفستكورب بنسبة 1.04%، وصعد قطاع الاستثمار بنسبة 6.05% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 4%، وزاد قطاع الخدمات بنسبة 3.19% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.67%.

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