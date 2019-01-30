شكرا لقرائتكم خبر عن الغرف العربية: دراسة لإنشاء خط ملاحى يربط بين الدول العربية والبرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور خالد حنفى أمين عام اتحاد الغرف العربية اجتماعا مع الجنرال هاميلتون موراو رئيس الجمهورية البرازيلية بالإنابة لبحث فرص الاستثمار العربى البرازيلى والتى اعدتها الغرفة العربية البرازيلية التابعة لاتحاد الغرف العربية وسبل تعظيم التعاون العربى البرازيلى على مستوى القطاع الخاص

وأعلن الدكتور خالد حنفى امين عام اتحاد الغرف العربية، أنه تم خلال الاجتماع بحث دراسة إنشاء خط ملاحى يربط بين الدول العربية ودولة البرازيل وإقامة موانئ محورية ومناطق لوجستية عرية برازيلية مشتركة مدعومة ببورصة سلعية فى المنطقة العربية، كما تم استعراض المشاريع المستقبلية الممكن اقامتها بين الجانب العربى والبرازيلى والتى لا تقتصر على القيمة المضافة للمنتجات فحسب وذلك عن طريق تجنب دور الوسطاء فى التجارة بل تعداها إلى الخدمات اللوجستية ووضع تصور لتغير نمط الأعمال من التجارة البسيطة المتمثلة فى عمليات التصدير والاستيراد إلى تحالف استراتيجى يبنى على القيمه المضافة من الجانبين، مشيرا إلى أنه تم دعوة الجنرال هاميلتون موراو لحضور منتدى النقل واللوجستيات الذى سوف ينظمه اتحاد الغرف العربية هذا العام

وأكد هاميلتون موراو رئيس الجمهورية البرازيلية بالإنابة حرص دولة البرازيل على شراكاتها على كافة المستويات مع الدول العربية، مشيرا الى احترام دولة البرازيل للكيان العربى وأن ما ذكر سابقا عن نقل سفارة البرازيل إلى إسرائيل أمرغير وارد.

وقد التقى الدكتور خالد حنفى خلال زيارته للبرازيل التى استمرت 3 أيام بعدد من وزراء البرازيل لبحث سبل التعاون، حيث التقى بكل من تيريزا كريستانا وزيرة الزراعة والثروة الحيوانية وتموين الغذاء والدكتور هنريك ميرلز وزير المالية والتخطيط البرازيلى.

كما عقد عدد من الاجتماعات مع رؤساء الهيئات ذات الصلة بالتجارة والاستثمار حيث التقى مع السفير ماريو فيلالفو رئيس الهيئة البرازيلية للتجارة والترويج للاستثمار وريكاردو سانتين رئيس رابطة الإنتاج الحيوانى بالبرازيل ABPA وفيرناندو كولور رئيس جمهورية البرازيل الأسبق، وكذلك عدد من أقطاب القطاع الخاص بالبرازيل واختتمت هذه اللقاءات بلقاء على شرفه أعده مجلس السفراء العرب بالبرازيل.