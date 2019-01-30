البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات الأجانب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع. وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.18% ليصل إلى مستوى 14141 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.35% ليصل إلى مستوى 2274 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.5% ليصل إلى مستوى 14256 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 687 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 1732 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.16%ليصل إلى مستوى 468 نقطة .

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