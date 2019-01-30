شكرا لقرائتكم خبر عن محلل ينصح باستغلال الفرص الجيدة فى الأسهم الأعلى سيولة بالبورصة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت ميادة أمين مدير قسم التحليل الفنى بشركة بريمير لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية واصل صعوده للجلسة الثالثة على التوالى ليغلق عند مستوى 13976 بارتفاع 65 نقطة مقتربا من مستهدفه الارتدادى 14000 نقطة، مرجعة ذلك إلى التحرك الإيجابى للعديد من الأسهم القيادية، وعلى رأسها سهم جلوبال تليكوم، المجموعة المالية هيرميس، بالإضافة لتدفق السيولة للقطاع العقارى، وسط ارتفاع ملحوظ فى أحجام التداولات عن متوسط التداولات الشهرية فى إشارة على عودة سيطرة القوة الشرائية.

وأضافت ميادة أمين، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن أداء البورصة خلال الأسبوع جاء بعد أن تمكنت القوة الشرائية من دفع المؤشر لاختراق مستوى المقاومة 13500 نقطة، الذى كان عائقا للصعود على مدار آخر أسبوعين ليقترب المؤشر من مستوى المقاومة 14000 نقطة، متوقعة اختراقه وهو ما يفتح الطريق لاستهداف وتيرة أسرع من الارتفاعات إلى المستويات التالية 14500- 15000 نقطة.

وتابع من جانب آخر فى حالة مواجهة أى عمليات بيعية حول المستويات الحالية، توقع ألا تتعدى عمليات جنى الأرباح المؤقتة، وتحول دور مستوى 13500 نقطة إلى دعم هام على الأجل القصير.

ونصحت ميادة أمين، باستغلال الفرص الاستثمارية الجيدة فى الأسهم الأفضل أداء التى تشهد تدفقات للسيولة مع احترام مستوى 13500 نقطة حماية للأرباح ومستوى 13300 إيقاف للخسائر.