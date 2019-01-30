شكرا لقرائتكم خبر عن "آبل" تعلن عن حجم أرباحها وإيراداتها في الربع الأخير من العام الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "آبل" أن أرباحها الفصلية في الربع السنوي المالي الأول – المنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول – قد بلغت عشرين مليار دولار أو 4.18 دولار للسهم مقارنة بـ20.1 مليار دولار أو 3.89 دولار للسهم خلال نفس الفترة من عام 2017.



وسجلت الإيرادات الفصلية للشركة 84.3 مليار دولار مقارنة بإيرادات حجمها 88.3 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2017، وبلغت إيرادات "آبل" من مبيعات "آيفون" نحو 52 مليار دولار بينما سجلت إيرادات من خدماتها الأخرى بنحو 10.9 مليار دولار.



وفي السوق الصيني شديد الأهمية بالنسبة للشركة، سجلت "آبل" إيرادات بحوالي 13.2 مليار دولار خلال موسم الأعياد العام الماضي مقارنة بثمانية عشر مليار دولار في نفس الفترة من عام 2017.



وتوقعت الشركة جني إيرادات تتراوح بين 55 مليار و59 مليار دولار خلال الربع السنوي الجاري المنتهي في الحادي والثلاثين من مارس/آذار القادم.