شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق الجلسة على تباين وترقب لقرار الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام جلسة الثلاثاء وسط ترقب لقرار الاحتياطي الاتحادي ونتائج المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وصدور المزيد من نتائج أعمال الشركات.



وسوف يعلن الاحتياطي الاتحادي الأربعاء عن قرار الفائدة، كما سيعقد رئيس البنك "جيروم باول" مؤتمراً صحفياً للتعليق على القرار عقب انتهاء اجتماع لجنة السوق المفتوحة.



وسوف يلتقي مسؤولون صينيون وأمريكيون لمناقشة إمكانية إزالة نقاط الخلاف العالقة على سبيل التوصل إلى اتفاق بين البلدين يحول دون تفاقم النزاع التجاري.



تأتي المفاوضات رغم إعلان الإدارة الأمريكية يوم الاثنين الماضي عن اتهامات لشركة "هواوي تكنولوجيز" الصينية بسرقة أسرار تجارية من شركة أمريكية وخرق عقوبات ضد إيران.



وكان أداء قطاع الطاقة إيجابياً في ضوء ارتفاع أسعار "ويست تكساس" بنسبة 2.5% والإغلاق عند 53.31 دولار للبرميل، وسجل الخام الأمريكي أعلى سعر عند 53.9 دولار وأقل سعر عند 51.8 دولار.



كما ارتفع "برنت" بنسبة 2.3% إلى 61.32 دولار للبرميل وبلغ أعلى سعر عند 61.7 دولار وأقل سعر عند 59.7 دولار للبرميل.



وفي ختام الجلسة، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.2% (ما يعادل نحو 52 نقطة) إلى 24580 نقطة، وسجل أعلى مستوى في الجلسة عند 24504 نقاط، وأقل مستوى عند 24675 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.8% (ما يعادل 57 نقطة) إلى 7028 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 7092 نقطة وأقل مستوى عند 7011 نقطة.



وتراجع "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.1% ( ما يعادل أربع نقاط) إلى 2640 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 2651 نقطة وأقل مستوى عند 2631 نقطة.