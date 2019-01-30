شكرا لقرائتكم خبر عن أداء متباين في سوق العملات الرقمية..والريبل تواصل التراجع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء العملات الرقمية في تعاملات الأربعاء مع استمرار القلق بشأن قيود تنظيمية إضافية على هذه الأصول في العام الحالي.



ومرر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يهدف لدراسة مشتركة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لكيية استخدام العملات الرقمية في تسهيل أنشطة غير قانونية كتجارة المخدرات.



وسوف يطلب هذا القانون من السلطات التنظيمية المريكية التحقيق بشأن تأثير العملات الرقمية على الترويج وزيادة الأعمال غير القانونية واتخاذ إجراءات بناء على نتائج التحقيقات.



وانخفضت الريبل بحلول الساعة 21:27 جرينتش بنسبة 0.6% إلى 0.29 دولار وسجلت أعلى سعر اليوم عند 0.30 دولار وأقل سعر عند 0.28 دولار.



وتراجعت أيضاً "بتكوين" بنسبة 0.4% إلى 3423 دولار، وبلغت أعلى سعر عند 3460 دولار وأقل سعر عند 3359 دولار.



على النقيض، ارتفعت أسعار "إثيريوم" بنسبة 1% إلى 105 دولارات، وسجلت اعلى سعر عند 107.3 دولار وأقل سعر عند 102.6 دولار.