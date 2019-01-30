شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يستفسرون عن سلامة منتجات "جونسون أند جونسون" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أرسل عضو مجلس الشيوخ الأمريكي "باتي موراي" بخطاب إلى شركة "جونسون أند جونسون" تستفسر من خلالها عن ادعاءات تتعلق بسلامة منتجات شركة المستحضرات الطبية والعناية بالبشرة لاسيما منتج "بودرة التلك".



وفي الخطاب الموجه إلى المدير التنفيذي للشركة "أليكس جورسكي"، طلبت "موراي" من "جونسون أند جونسون" وثائق ومعلومات تتعلق باختبارات منتجات "بودرة التلك" وكيفية استخدامها وتأثيرها على المستهلكين.



وكان تقرير صادر في ديسمبر/كانون الأول الماضي قد أشار إلى اعتراف الشركة بوجود مواد مسرطنة في "بوردة التلك" وأنها كانت على دراية بهذا الأمر منذ سبعينيات القرن الماضي حتى أوائل الألفية الجديدة.



ورغم ارتباط استعمال بودرة "التلك" بمرض سرطان المبيض الذي أصيبت به سيدات في الولايات المتحدة، إلا أن "جونسون أند جونسون" أكدت مراراً بأن منتجات "التلك" آمنة وأنها أجرت دراسات على مدار عقود حول سلامة استخدامتها وانها غير مسببة للسرطان.



ومن الجدير بالذكر "جونسون أند جونسون" واجهت أكثر من إحدى عشر ألف دعوى قضائية اتهمت الشركة بأن منتجات "التلك" من بينها البودرة المخصصة للأطفال سببت لهم في إصابات بأورام سرطانية.



وطلبت "موراي" جميع الوثائق الخاصة بهذه المزاعم والمعلومات المتعلقة بمنتجات "التلك" وبيانات أيضاً عن اختبارات "جونسون اند جونسون" للمنتجات المختلفة.