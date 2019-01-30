شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات أمريكا على فنزويلا ترفع النفط نحو 3% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط أمس الثلاثاء بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة (بي.دي.في.إس.إيه) في خطوة قد تكبح صادرات الخام من البلد العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من هذه الخطوة، التي تأتي مع تطلع الحكومة الأمريكية إلى تكثيف الضغوط على الرئيس نيكولاس مادورو للتنحي، قال متعاملون إن وفرة إمدادات النفط العالمية والتباطؤ الاقتصادي لا سيما في الصين يحدان من ارتفاع أسعار الخام.

وبلغت أمس العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53.44 دولار للبرميل مرتفعة 2.8% مقارنة مع سعر التسوية السابقة، كما بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 61.40 دولار للبرميل مرتفعة 2.6%.

وتظل الولايات المتحدة مستوردا رئيسيا للنفط الفنزويلي على الرغم من الخلافات السياسية، وإن كانت الكميات قد انخفضت في السنوات الأخيرة في ظل أزمة فنزويلا الاقتصادية وفي الوقت الذي تستهدف فيه الولايات المتحدة فنزويلا بعقوبات.

ولدى فنزويلا أكبر احتياطيات نفط مؤكدة في العالم وهي أيضا عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وتظل إمدادات النفط العالمية مرتفعة لأسباب على رأسها زيادة إنتاج النفط الأمريكي أكثر من مليوني برميل يوميا العام الماضي إلى مستوى قياسي يبلغ 11.9 مليون برميل يوميا، كما أن هناك مخاوف في قطاع النفط من أن الطلب على الخام قد يتعثر في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وأظهر استطلاع أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية الصيني الكبير سينكمش على الأرجح للشهر الثاني على التوالي في يناير/‏‏ كانون الثاني، مما يبرز المخاوف بشأن المخاطر التي يشكلها التباطؤ الصيني على الاقتصاد العالمي.

وأعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على شركة «بتروليوس دي فنزويلا» المملوكة للدولة في فنزويلا، قائلة إنها واحدة من الكيانات المسؤولة عن «التدهور المأساوي» للبلاد.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إعلانها عن العقوبات، إن الشركة «كانت لفترة طويلة وسيلة للفساد»، مستشهدة بمخططات تهدف إلى اختلاس مليارات الدولارات «من أجل المكاسب الشخصية للمسؤولين الفنزويليين ورجال الأعمال الفاسدين»..وتعتبر بتروليوس المصدر الرئيسي للدخل والعملة الأجنبية في فنزويلا.

وقال ستيفن منوتشين، وزير الخزانة، للصحفيين في البيت الأبيض: إن الإجراءات تهدف إلى تكثيف الضغط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وتابع منوتشين أن الولايات المتحدة تحاسب أولئك المسؤولين عن تدهور فنزويلا المأساوي، وستستمر في استخدام المجموعة الكاملة من أدواتها الدبلوماسية والاقتصادية لدعم الرئيس المؤقت خوان جوايدو والجمعية الوطنية وجهود الشعب الفنزويلي لاستعادة ديمقراطيتهم.

(وكالات)

«أرامكو» توقع اتفاقاً مع «أكسنز» و«تيكنيب» لتحويل النفط إلى كيماويات

قالت شركة النفط السعودية «أرامكو» في بيان على موقعها الإلكتروني إن وحدتها أرامكو السعودية للتقنيات وقعت اتفاقية تطوير وتعاون مشترك مع شركتي أكسنز وتيكنيب إف.إم.سي بشأن تحويل النفط إلى كيماويات.

وذكرت أرامكو أن الغرض من الاتفاقية هو تسريع عملية تطوير تقنية الشركة لتحويل النفط الخام إلى كيميائيات بالتحفيز الكيميائي وتسويقها على نطاق تجاري.

(رويترز)