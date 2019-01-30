شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطني» يقر مشروع قانون قواعد وشهادات المنشأ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: سلام أبو شهاب

أقر المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السادسة أمس التي عقدها بمقر المجلس في أبوظبي برئاسة الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس، وحضور المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد مشروع قانون اتحادي بشأن قواعد وشهادات المنشأ.

وأكد المجلس الوطني الاتحادي أهمية مشروع القانون الداعم للبيئة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الجاذبة التي تتمتع بها الدولة، لما له من مزايا داعمة للأطر المؤسسية القائمة والخاصة بأنظمة الرقابة على المنتجات، بما يدعم المزايا التنافسية للاقتصاد الوطني ويعزز آليات التجارة والتصدير.

قالت الدكتورة أمل عبد الله القبيسي في كلمة لها: إن الإنجازات التي حققتها الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات في السنوات الأخيرة إنما تعد مصدر فخر وطني لأبناء شعبنا جميعاً، فهذه الصناعات لا تعد مظهراً من مظاهر التقدم الصناعي والتقني فقط، بل تمثل إحدى دعائم السيادة الوطنية.

وأعرب المجلس الوطني الاتحادي عن عظيم الفخر والاعتزاز بتطوير منظومة التسليح المتكاملة، التي دشنها الأسبوع الماضي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهي منظومة رائدة تقنياً طورتها دولة الإمارات في طائرة «بلاك هوك» ضمن مشروع هو الأول عالمياً.

مشروع قانون

ويهدف مشروع القانون الاتحادي لسنة 2019 بشأن قواعد شهادات المنشأ، إلى تنظيم قواعد وإجراءات إصدار شهادات المنشأ على مستوى الدولة، وتحديد الجهات المنوط بها إصدار هذه الشهادات بحسب نوعها، وكيفيّة التحقق من صحة الشهادة والرقابة عليها.

وحسب مشروع القانون الذي يتضمن «20» مادة فإن قواعد تحديد بلد المنشأ تكون حسب السلع المتحصل عليها بالكامل وتعتبر السلعة من منشأ البلد الذي تم فيه الحصول عليها بالكامل في أيّ من الحالات الآتية: المنتجات التعدينية المستخرجة من أراضيه أو قاع بحاره، والمنتجات الزراعية التي تم جنيها أو حصادها فيه، والحيوانات الحية التي ولدت فيه وتمت تربيتها فيه، ومنتجات الحيوانات الحية التي تمت تربيتها فيه، ومنتجات الصيد البري أو البحري فيه، ومنتجات الصيد البحري والمنتجات الأخرى التي يتم الحصول عليها من خارج المياه الإقليمية للبلد بواسطة سفن ذلك البلد، والمنتجات التي تم تصنيعها على ظهر هذه السفن، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والسلع المستعملة التي تم جمعها فيه والتي تصلح فقط لاستعادة المواد الخام منها، ومخلفات المنتجات الناتجة عن عمليات التصنيع التي تتم فيه، ومنتجات مستخرجة من التربة البحرية أو من التربة خارج المياه الإقليمية لذلك البلد شريطة أن يكون له وحده حق استغلال تلك التربة، والسلع التي يتم إنتاجها فيه من المنتجات المشار إليها في الفقرات من (1) إلى (9) من هذه المادة.

وطبقاً لمشروع القانون يعتبر المنتج من منشأ البلد الذي تم فيه الحصول عليه، ويحتوي على مواد لم يتم الحصول عليها بالكامل داخله بشرط أن يكون قد تم إجراء عمليات تجهيز أو تشغيل أو تصنيع كافية على هذه المواد داخل البلد، وفقاً للمعايير والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وحسب مشروع القانون تعتبر عمليات التشغيل غير كافية أو عمليات ثانوية سواء أجريت منفردة أو مجتمعة، وذلك لإكساب سلعة ما صفة بلد المنشأ في أي من الحالات الآتية: العمليات التي تتم لضمان حفظ المنتجات في حالة جيدة أثناء النقل والتخزين كالتهوية، والنشر، والتجفيف، والتبريد، وإزالة الأجزاء التالفة، وغيرها من العمليات الثانوية المماثلة، والعمليات البسيطة التي تتم على المنتجات كإزالة الأتربة، والغربلة، والترتيب، والتصنيف، والغسل، والطلاء، والتقطيع، وتغيير الأغلفة وفكها وتجميعها، والتعبئة البسيطة في زجاجات أو قوارير أو أكياس أو علب أو صناديق، ولصق العلامات التجارية على المنتجات أو عبواتها، والخلط البسيط، وذبح الحيوانات، وغيرها من العمليات البسيطة المماثلة.

إثبات المنشأ

وحدد مشروع القانون حالات إثبات بلد المنشأ بحيث تخضع السلع المستوردة إلى الدولة لإثبات المنشأ، وذلك من خلال تقديم شهادة منشأ أو أية مستندات أخرى صادرة عن الجهة المختصة لبلد التصدير أو لوجود دلالة منشأ على المنتج غير قابلة للإزالة، وفقاً للقواعد المتفق عليها في إطار الاتفاقيات والحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، واستثناء من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز إعفاء السلع المستوردة إلى الدولة من تقديم شهادة أو مستندات لإثبات المنشأ، وفقاً للحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويتم إصدار الشهادات كما يلي:

تصدر وزارة الاقتصاد شهادات المنشأ التفضيلية للسلع الوطنية المصدرة للخارج، وفقاً للقواعد والنماذج التي تحددها الاتفاقيات، والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتصدر الوزارة شهادات المنشأ غير التفضيلية للسلع الوطنية المصدرة للخارج، كما تصدرها للغرفة بالتنسيق مع الوزارة وفقاً للقواعد العامة والنماذج والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتصدر غرف التجارة شهادات المنشأ للسلع الأجنبية المعاد تصديرها وفقاً للنظم والإجراءات، المعتمدة من قبلها.

عقوبات

وحدد مشروع القانون العقوبات الجزائية بأنه ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن (100.000) درهم ولا تزيد على (500.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كلّ من زوّر في بيانات السلع التي تورد إلى داخل الدولة أو تصدر خارجها أو قدم معلومات مضللة بقصد الغش في شهادة المنشأ أو دلالة المنشأ. وتضاعف العقوبة في حالة العودة.

كما حدد العقوبات الإدارية بحيث يكون لوزير الاقتصاد أو من يفوضه أن يوقع على المصدر سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً عند مخالفته لأي من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أياً من الجزاءات الإدارية الآتية: الإنذار، والإيقاف المؤقت لمنح شهادة المنشأ التفضيلية أو غير التفضيلية لمدة لا تجاوز سنة، والإيقاف الدائم لمنح شهادة المنشأ .وحسب مشروع القانون يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية قراراً بتحديد الرسوم مقابل شهادات المنشأ التفضيلية وشهادات المنشأ غير التفضيلية التي تصدرها الوزارة، كما يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره.ووفق مشروع القانون يلغى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1983 في شأن تحديد الرسوم التي تفرض على شهادات المنشأ للمنتجات الوطنية لدولة الإمارات والقرارات المنفذة له، على أن يستمر العمل به والقرارات المنفذة له لحين صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه في المادة (17) من هذا القانون.

موافقات

واطلع المجلس خلال جلسته السادسة على أربع رسائل واردة من عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بشأن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على طلب المجلس الوطني الاتحادي مناقشة موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس»، وقرار مجلس الوزراء بالموافقة على طلب المجلس الوطني الاتحادي مناقشة موضوع «سياسة مجموعة بريد الإمارات»، وتوصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع «سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية»، وقرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع «سياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية».

المنصوري: نظام تصنيف ورش تصليح السيارات أمام مجلس الوزراء

تبنى المجلس الوطني الاتحادي ضرورة قيام وزارة الاقتصاد بالاستعجال في وضع آلية واضحة تشتمل على معايير محددة لتصنيف ورش إصلاح المركبات التي تتعامل معها شركات التأمين إلى فئات محدودة حسب جودة الخدمة التي تقدمها حتى تستند هيئة التأمين إلى هذا التصنيف في إلزام شركات التأمين بإصلاح المركبات المؤمن عليها لدى ورش إصلاح مؤهلة لتقديم خدمة ذات مستوى متقدم.

وأكد سلطان المنصوري أن الوزارة سبق أن رفعت إلى مجلس الوزراء نظاماً اماراتياً متكاملا ً لتصنيف الورش وأن النظام سيعزز من وجود ورش ذات مواصفات عالية، ونتمنى عرض النظام خلال الربع الأول من العام الجاري على مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الحل الوحيد هو النظام الملزم للورش في الإمارات، والتي سيتم تصنيفها إلى نجوم.

وقال رداً على سؤال برلماني اتفق مع مقدم السؤال الشيخ محمد عبد الله النعيمي عضو المجلس الوطني الاتحادي في أن عمليات تصليح السيارات تتم أحيانا من قبل بعض شركات التأمين في ورش متدنية المستوى، على الرغم أن الأنظمة تنص على استبدال القطع المتضررة بقطع أصلية وان تكون الورش ذات مستوى جيد، موضحا أنه في حال عدم وجود ورش متخصصة ستستمر هذه الإشكالية، والنظام تضمن شروطا منها وجود طواقم مؤهلة ومراكز صيانة بمواصفات عالمية وعدم استخدام قطع غيار مقلدة وغير أصلية، حيث أن اغلب الشكاوى تأتي من عدم استخدام قطع أصلية.

وأشار النعيمي إلى أن تقرير هيئة التأمين في عام 2017 أشار إلى تلقي 7 آلاف شكوى في مجال تأمين السيارات، وسبق أن أعلنت وزارة الاقتصاد عن توجهها لتصنيف أكثر من 40 ألف ورشة تصليح سيارات في الدولة.

دراسة شاملة حول تأثير الضريبة

كشف المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد عن أن الوزارة تقوم بإجراء دراسة شاملة حول تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الاقتصاد. وطلب الوزير تأجيل البت في سؤال برلماني حول هذا الموضوع إلى أن يتم الانتهاء من الدراسة.

من جانب آخر، كشف الوزير بصفته رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك رداً على سؤال برلماني آخر حول متابعة وضبط التلاعب في أسعار السلع؛ بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، تم تنظيم أكثر من 18 ألف جولة تفتيشية خلال العام الماضي على مستوى الدولة، وتم تحرير 3 آلاف و673 مخالفة أكثرها في أبوظبي ثم دبي ثم بقية الإمارات، مشيراً إلى أن هناك انخفاضاً في الأسعار؛ نتيجة لانخفاضات عالمية.

وقال: تم تحديد 650 نقطة بيع رئيسية على مستوى الدولة، التزمت بعدم رفع الأسعار فيها، ومع بداية عام 2019 تم إطلاق مبادرة تثبيت أسعار أكثر من 5 آلاف سلعة.

سؤال لوزارة الصناعة حول المراتب الطبية

بصفته رئيس هيئة المواصفات والمقاييس ورداً على سؤال برلماني عن تصنيع المراتب الطبية، وقيام بعض المصانع المتخصصة في صناعتها باستخدام إسفنج يتم تجميعه من حاويات القمامة ومن مخلفات المصانع، قال وزير الاقتصاد إن الهيئة ليست الجهة المختصة بحكم انتقال قطاع الصناعة إلى وزارة الطاقة، مضيفا أن المخلفات وجمعها وإعادة تصنيعها هي خاضعة للبلديات، وهناك التزامات من هذه الجهات بكل ما يضر بصحة الإنسان، مشيرا إلى أهمية الحصول على تفاصيل هذه الأمور والموقع لتقييم وتحليل ما إذا كانت هناك خطورة وضرر.

1310 مواطنين يعملون في قطاع التأمين

أكد المهندس سلطان المنصوري رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين أن التوطين في قطاع المصارف والتأمين من أولويات الحكومة، وأحد اهم التحديات في هذا المجال تأهيل وبناء الكفاءات وساعات العمل والرواتب، وفق دراسة تم اجراؤها في وقت سابق.

وقال الوزير رداً على سؤال برلماني في جلسة المجلس الوطني الاتحادي امس ان أعداد المواطنين العاملين في قطاع التأمين ارتفعت الى 1310 مواطنين من 2017 إلى 2018، بعد أن كان 170 مواطناً فقط في الفترة 2008 إلى 2010، وارتفع إلى 357 مواطناً الفترة 2011 إلى 2013، وأصبح 844 مواطناً خلال السنوات 2014 إلى 2016.

واضاف أن استراتيجية التوطين في هذا القطاع تركز على توظيف المواطنين في الإدارات العليا وفي المهن التخصصية، وانه تم تعيين 186 مواطناً من خلال المسرعات الحكومية في هذا القطاع.

وأشار إلى أن هناك 7 مبادرات للتوطين في قطاع التأمين خلال الفترة 2019 إلى 2020، منها وضع مؤهلات وطنية ل 28 مهنة تخصصية في التأمين، وتوطين المهن الإشرافية، موضحاً انه يوجد حاليا 52 مواطناً في المهن الإدارية العليا في قطاع التأمين، و367 مواطنا في الإدارات المتوسطة، و891 مواطنا في الوظائف غير الإشرافية.

وقال الوزير إن الأقساط المكتبية في قطاع التأمين تضاعفت خلال السنوات 2017 2018 إلى 44,8 مليار درهم بعد أن كانت خلال السنوات 2008 2010 نحو 22 مليار درهم.

ومنذ عام 2017 بدأنا التعاون مع معاهد دولية هي الأفضل في مجال التأمين، واطلقنا نظاما إلكترونيا وتم إصدار دليل للتوطين وتم إطلاق مبادرة مهاراتي وتم تدريب 53 بالمائة وحصلوا على شهادات مهنية، وتم التدرج في المنهج الدراسي لبكالوريوس التأمين وشهادات مهنية ودبلوم تأهيل مهني واستخدمنا استراتيجية تركز على عدد النقاط المستهدفة للشركات بين عدد المواطنين.