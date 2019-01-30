شكرا لقرائتكم خبر عن الملتقى الاقتصادي الإماراتي - السعودي الثاني في الرياض اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تنطلق صباح اليوم في العاصمة السعودية الرياض أعمال الملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي الثاني، برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، والدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة والاستثمار في السعودية، وبمشاركة نخبة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين من البلدين.

يعقد الملتقى بتنظيم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات، ووزارة التجارة والاستثمار واتحاد مجلس الغرف في السعودية.

ويضم وفد الدولة المشارك في أعمال الملتقى محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة- رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وعبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وعبدالله سلطان العويس نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة-رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعدداً من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الغرف ورؤساء غرف التجارة والصناعة في الإمارات، كما يشهد وفد دولة الإمارات مشاركة واسعة لأكثر من 250 مشاركاً من المستثمرين وأصحاب الشركات وممثلي القطاع الخاص.

تعزيز التكامل

قال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات والسعودية تعكس نموذجاً استثنائياً للشراكة الشاملة والتعاون والتكامل على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والتنموية، مدعومة بقوة الروابط التاريخية وامتلاك الإرادة والرغبة المتبادلة في العمل معاً لمواجهة مختلف التحديات وتحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً لبلدينا وشعبينا الشقيقين.

وتابع المنصوري أن السنوات الماضية شهدت العديد من الخطوات في تطوير آفاق التعاون الثنائي خاصة في المجال الاقتصادي، حيث قطع البلدان شوطاً كبيراً في توحيد الطاقات وتعزيز التكامل، بدعم لا محدود من القيادتين الحكيمتين، ووفق رؤية واضحة عبرت عنها محددات استراتيجية العزم ومخرجات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، مشيراً إلى أن الملتقى الاقتصادي الإماراتي السعودي يشكل منصة متميزة لمواصلة مسيرة الشراكة التنموية ومتابعة تطورات المشروعات الاستثمارية المطروحة على خارطة التعاون الثنائي، فضلاً عن مناقشة فرص التعاون خلال المرحلة المقبلة.

وأكد المنصوري أهمية الخطوات التي يتخذها الجانبان لتنويع وتطوير أطر التعاون الاقتصادي والتجاري والتي ستعزز من فرص النمو ليس فقط بأسواق البلدين وإنما على صعيد المنطقة ككل في ظل ما يتمتع به البلدان من قدرات وإمكانيات اقتصادية واسعة، إذ يشكل البلدان أكبر اقتصادين بالمنطقة العربية.

وحقق إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين في عام 2017 قفزة جديدة عن العام السابق له بنسبة 11%، مسجلاً أكثر من 79 مليار درهم (21.5 مليار دولار)، وهو ما يعكس حجم الجهود المبذولة لاستدامة نمو تلك الشراكة المثمرة.

مشاركة واسعة

تطرق محمد ثاني مرشد الرميثي إلى متانة العلاقات الإماراتية السعودية، التي تستند إلى تاريخ ثابت وأسس راسخة، وحكمة وإرادة سياسية قوية من القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين، ما جعلها علاقة استثنائية ماضية بخطوات متسارعة نحو التطور والتقدم في شتى المجالات، لما تشهده من انسجام تام وتطابق في الرؤى على كافة المستويات.

وأشار الرميثي إلى أن انعقاد الملتقى يأتي كخطوة معززة للنجاح الكبير الذي حققه الملتقى في نسخته الأولى، وما آلت إليه النتائج والاتفاقيات التي شهدتها فعالياته، لتؤكد من جديد أهمية تفعيل آليات عمل التعاون البنّاء في القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الحيوية للبلدين الشقيقين، لافتاً إلى أن العلاقة الاقتصادية والشراكة التجارية بين الإمارات والسعودية هي الأكبر بين مثيلاتها على مستوى المنطقة والخليج العربي.

وأعرب الرميثي عن تفاؤله بأن تتكلل الجهود المشتركة في الملتقى، بتطوير التعاون الاقتصادي والاطلاع على الفرص الاستثمارية المختلفة.

دعم القطاع الخاص

أكد محمد هلال المهيري أن انعقاد الملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي الثاني في العاصمة السعودية الرياض، يأتي استكمالاً لمخرجات ونتائج خلوة العزم، وتفعيلاً للتوصيات التي أسفر عنها الملتقى الاقتصادي الإماراتي السعودي الأول، والذي استضافته العاصمة أبوظبي في أكتوبر من العام 2017.

وأضاف المهيري أن «غرفة أبوظبي» وفي إطار تنظيمها لهذا الحدث الهام، تسعى إلى دعم القطاع الخاص في كلا البلدين، حيث يمثل الملتقى في نسخته الثانية منصة نقاشية لطرح العديد من الموضوعات الرامية إلى دفع عجلة التعاون التجاري وزيادة الاستثمارات، من خلال إشراك القطاع الخاص للإسهام في عملية التنمية الاقتصادية، وتشجيع رجال الأعمال من الجانبين وتحفيزهم على إقامة مشاريع استثمارية وتجارية مشتركة.

مبادرات نوعية

أكد عبدالله آل صالح، قوة واستثنائية العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات و السعودية، مشيراً إلى أن البلدين وضعا مساراً واضحاً ومدروساً لتعزيز أطر التعاون والتكامل في كافة المجالات التنموية.

وأشار إلى أن الملتقى الاقتصادي الإماراتي السعودي يعد أحد مخرجات خلوة العزم بين قادة البلدين، وقد حقق نجاحاً كبيراً في دورته الأولى التي عقدت بأبوظبي في 2017 سواء على صعيد مستوى وحجم الحضور من مسؤولي ومستثمري البلدين وأيضا من خلال المناقشات الحيوية التي شهدتها الجلسات وتحديد عدد من القطاعات الأساسية محل الاهتمام المتبادل لتنمية أواصر التعاون بها من أبرزها الصناعة، والسياحة، والنفط، والطيران، والتشييد، والبناء، والخدمات المالية، والمواد الغذائية، والمواد الطبية.

وأضاف آل صالح أن الملتقى في دورته الثانية يخاطب عدداً من الفرص والمشروعات التنموية المطروحة للشراكة بين البلدين، ويبحث آفاق التعاون المستقبلي، معرباً عن تطلعه للخروج بمزيد من المبادرات النوعية.

أجندة الملتقى

يناقش الملتقى في هذا العام سبل توثيق الشراكات الاقتصادية والتجارية القائمة واستعراض فرص الأعمال بأسواق الجانبين ومناقشة آفاق التعاون المستقبلي في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل والتي تشكل أولوية على الأجندة التنموية للبلدين الشقيقين.

كما تضم أجندة وبرنامج الملتقى عدداً من الجلسات النقاشية، التي تستعرض من خلالها مؤسسات القطاع الخاص في البلدين الشقيقين، فرص الاستثمار المتاحة والجاري تنفيذها، وأهم المشاريع المستهدفة خلال المرحلة المقبلة، كما سيتم تسليط الضوء على منظومة التسهيلات والحوافز التي من شأنها الإسهام بدعم وتقوية الاستثمار، فضلاً عن طرح الأفكار والمبادرات المبتكرة لتعزيز مستقبل الشراكة التجارية بين الجانبين، إلى جانب تنظيم عدد من الاجتماعات الجانبية لرجال الأعمال المشاركين.

إطلاق تجريبي لعملة «عابر» الرقمية المشتركة

أبوظبي: ”الخليج 365”

أطلق المصرف المركزي ومؤسسة النقد العربي السعودي مشروع «عابر» لإصدار عملة رقمية إلكترونية بشكل تجريبي ومحصورة التداول بين عدد من بنوك البلدين. وأوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» ومصرف الإمارات المركزي في بيانٍ مشترك، أن الأهداف من إطلاق مشروع «عابر» لإصدار عملة رقمية يتم استخدامها بين المملكة والإمارات في التسويات المالية من خلال تقنيات سلاسل الكتل والسجلات الموزعة وذلك في إطار إثبات مفهوم (Proof-of-concept)، تتلخص في فهم ودراسة أبعاد التقنيات الحديثة وجدواها من خلال التطبيق الفعلي ومعرفة مدى أثرها في تحسين وخفض تكاليف عمليات التحويل إلى جانب تأهيل الكوادر التي ستتعامل مع تقنيات المستقبل، وفهم متطلبات إصدار عملة رقمية تُستخدم بين دولتين، إضافة إلى إيجاد وسيلة إضافية لنظم التحويلات المركزية في البلدين، وإتاحة المجال أمام البنوك للتعامل مع بعضها بعضاً بشكل مباشر لتنفيذ التحويلات المالية.

وأفاد البيان أن البنوك المركزية في بعض الدول بدأت بتنفيذ مشاريع تجريبية بغرض استكشاف أبعاد تقنيات سلاسل الكتل والسجلات الموزعة التي استخدمت في تداول العملات الرقمية؛ ومؤسسة النقد السعودية ومصرف الإمارات المركزي كانت لديهما الرغبة ذاتها في تجربة هذه التقنيات وسيسمح المشروع ببحث إمكانية استخدام النظام كنظام احتياطي إضافي للنظم المركزية لتسوية المدفوعات المحلية عند تعطلها لأي سبب.