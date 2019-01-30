شكرا لقرائتكم خبر عن 254 مليار درهم صادرات 231 ألف عضو بغرفة دبي 2018 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سامي مسالمة

كشفت غرفة تجارة وصناعة دبي عن ارتفاع إجمالي عدد أعضاء الغرفة إلى أكثر من 231 ألف عضو مع نهاية 2018، مع انضمام 14476 عضواً جديداً للغرفة خلال العام الماضي، بنمو 6.5% مقارنة بعام 2017، في حين بلغت نسبة نمو إجمالي عدد أعضاء الغرفة خلال 5 سنوات 36.7% بارتفاع من 169ألف عضو إلى 231 ألف مع نهاية العام الماضي.

حققت صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة، نمواً مستقراً مع بلوغها حاجز 254 مليار درهم 2018، لتبلغ أسواقاً جديدة وبعيدة نسبياً عن دبي، وتخطت صادرات وإعادة صادرات الغرفة حاجز 1.38 تريليون درهم خلال السنوات الخمس الماضية.

وبلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال العام الماضي 803 آلاف شهادة منشأ، الأمر الذي يرفع عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال السنوات الخمس الماضية (2014-2018) إلى 4 ملايين و423 ألف شهادة منشأ.

وروجت غرفة دبي من خلال 80 فعالية حول العالم في العام 2018 للإمارة ومجتمع أعمالها، وبلغ عدد دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع التي أصدرتها الغرفة والتي استقبلتها الدولة 5790 دفتر إدخال لبضائع وسلع بقيمة 3.2 مليار درهم، ليرتفع بذلك عدد دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع التي أصدرتها الغرفة والتي استقبلتها الدولة إلى أكثر من 24 ألف دفتر إدخال لإجمالي بضائع وسلع تخطت قيمتها 19 مليار درهم.

83 % ارتفاع نسبة الوفود

برز في العام 2018 ارتفاع نسبة الوفود الزائرة للغرفة بنسبة 83% حيث استقبلت الغرفة 1852 وفداً زائراً من 43 دولة مقارنةً ب1013 وفداً زائراً خلال العام 2017، في حين ارتفع عدد أعضاء الوفود الزائرة من 2056 عضواً في 2017 إلى 3506 أعضاء في 2018، وعقدت المكاتب الخارجية للغرفة 1552 اجتماعاً مع شركات ومستثمرين في العام 2018 مقارنةً ب 809 اجتماعات خلال العام 2017، وافتتحت الغرفة خلال العام الماضي مكتبين تمثيليين إضافيين في بنما والهند مما رفع عدد مكاتبها التمثيلية الخارجية إلى 10 مكاتب.

وقال حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي: «شهدنا مع بداية العام 2019، مبادرات نوعية حققت دفعة قوية لقطاع الأعمال، حيث تؤسس المبادئ الثمانية لدبي ووثيقة الخمسين، اللتان أعلن عنهما صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، لمرحلة جديدة من النمو لدبي المستقبل، ونحن من جهتنا في غرفة دبي، ملتزمون بدعم القطاع الخاص، وتسهيل ممارسته للأعمال عبر لعب دوره الأساسي ضمن منظومة التنمية الاقتصادية الشاملة.»

وأكد بوعميم أن الغرفة تعمل حالياً على تعزيز تنافسية أعضائها سواء في الأسواق الخارجية أو في الأسواق المحلية، حيث تستعد خلال العام الحالي لتنظيم قمة التجزئة والدورة الثالثة من المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية في بنما والدورة الخامسة من المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال، في حين «أننا ندرس أسواقاً جديدة مثل المكسيك ونيجيريا وأوغندا ودول البلطيق وغيرها من الدول كوجهات محتملة لمكاتبنا الخارجية المستقبلية نظراً لما تمتلكه من مزايا تنافسية».

وجاء انتخاب حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، رئيساً للاتحاد العالمي لغرف التجارة التابع لغرفة التجارة الدولية لولاية تستمر لثلاث سنوات بدءاً من العام الجاري تتويجاً لجهود الغرفة في قيادة مسيرة غرف التجارة العالمية، واعترافاً بالنجاحات التي حققتها غرفة دبي على الساحة الاقتصادية العالمية.

صوت لمجتمع الأعمال

برز دور الغرفة كصوت لمجتمع الأعمال، حيث قامت وفي إطار التزامها بخلق بيئة محفزة للأعمال بمراجعة 48 مشروع قوانين محلية واتحادية وقرارات وزارية واتفاقيات إقليمية ودولية خلال العام 2018، بالإضافة إلى عدد من مشاريع اتفاقيات التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية بين دول الإمارات وعدد من الدول، وارتفع بذلك عدد مشاريع القوانين والقرارات الوزارية التي راجعتها الغرفة خلال السنوات الخمس الماضية إلى 200 مشروع.

وتابعت غرفة دبي في العام 2018، مسيرتها في مساعدة مجتمع الأعمال على تذليل التحديات الاقتصادية والتجارية التي تواجهه، حيث استقبلت 480 قضية وساطة، تم تسوية 185 منها بطريقة ودية، في حين استقبل مركز دبي للتحكيم الدولي، 168 قضية تحكيم في العام 2018، تم تسوية حوالي 130 منها.

مجلس استشاري

أشار بوعميم إلى أن المجلس الاستشاري الذي تم الإعلان عنه بداية 2018، قد تم إنجاز جميع تفاصيله، والإطلاق الرسمي سيكون خلال فبراير القادم، وسيكون تمثيلاً رسمياً للشركات العالمية، الموجودة في دبي، والتي ستدعم دور القطاع الخاص، في دعم دبي كمركز عالمي للأعمال، وقال: «بدأنا فعلاً نوعاً من الثورة في تطوير الكثير من المبادرات الحكومية، وسيكون من حوالي 15-20 رئيس مجلس إدارة أو مديراً تنفيذياً في شركات عالمية موجودة بدبي، والهدف الأساسي من المجلس سيكون إنشاء قاعدة ومنصة لهذه الشركات ليكون لها دور في توصيات تدعم مكانة الدولة، وأيضاً سيشكل منصة للحكومة إذا أرادت التحاور مع هذه الشركات العالمية»

تكاليف ممارسة الأعمال

أوضح بوعميم أنه تم قياس تكاليف الأعمال من العام 2012 إلى العام 2017، بناء على مؤشر تكاليف الأعمال الذي سيتم اعتماده بعد دراسة أعدتها الغرفة حول التكاليف، وتم عمل مجموعة من التغييرات في الحكومة مبنية على دراستنا، وتم اعتماد المؤشر، بأن يكون مؤشراً مستمراً، تصدره الغرفة للحكومة ويساهم في مراقبة تكلفة الأعمال ودعم تنافسية القطاع، وهذا مهم جداً، وقد لاحظنا خلال العام 2015 إلى 2017، أن هناك نمواً في تكلفة الأعمال أكبر من نمو الإيرادات، وفي هذه الفترة توجهنا فعلاً للحكومة وبيّنا لهم بالأرقام، أن هذا الشي واقع، واليوم بإمكان الغرفة والشركات قياس هذا الشيء أكثر من الحكومة؛ وذلك لأن تكلفة الأعمال أحياناً تكون من جهات محلية أو جهات اتحادية وتكون بصفة أكبر في تشريعات تقيد من خلالها الشركات ما يؤدي إلى زيادة تكلفة الأعمال.

وقال بوعميم: «شهدت صادرات أعضاء غرفة دبي، تراجعاً بنسبة 10% خلال العام 2018 مقارنة بالعام 2017، وهذا كان بسبب تأثر أسواق محيطة مثل السوق السعودي الذي يعتبر وجهة لحوالي ثلث صادرات أعضاء الغرفة، بالإضافة إلى بعض الأسواق التي لم نتمكن من التعامل معها لأسباب معينة، وأعضاء الغرفة لديهم اليوم أكثر من 170 سوقاً وهذا مهم جداً بالنسبة لنا، لأنه إذا حدث تأثير في سوق معين، فلن تتأثر الأسواق الأخرى، ولذلك فإن الانخفاض كان متوقعاً من جانبنا».

100 مليون دعما

أضاف بوعميم: «ساهمت الغرفة خلال العام الماضي في مبادرات مع مجموعة من الدوائر الحوكمية، إحداها مبادرة مع دائرة السياحة والتسويق الخارجي لدبي، وقد رصدنا مبلغ حوالي 100 مليون درهم لهذه الشيء، وهذا المبادرة تعتمد على زيادة التسويق الخارجي التجاري لدبي، وساهمنا في موضوع دعم التجارة الإلكترونية وسيتم الإعلان عن كثير من الأمور التي ستعمل على تطوير التجارة الإلكترونية، وقد أطلقنا العام الماضي مؤشر ربع سنوي لقياس الاستهلاك».

وأشار بوعميم أن هناك ثقة في بيئة الأعمال والسياسات العامة، ولا بد من النظر إلى المدى المتوسط والبعيد، والانخفاض أو محدودية النمو الحاصل في صادرات الأعضاء مرتبط أكثر بالمواضيع السياسية في المنطقة، ونحن متفائلين جداً على انفتاح الأسواق السورية، وسنشارك في مجموعة فعاليات ستعقد في سوريا، ونتوقع أن تكون سوريا سوقاً مهماً رئيسياً للنمو بسبب المحدودية الموجودة في أسواق أخرى تأثرت في السنوات الماضية، فعلى سبيل المثال ما بين السوق الليبي واليمني والسوري خلال السنوات الثلاث الماضية، خسر أعضاء غرفة دبي حوالي 20 مليار درهم، واليوم انفتاح أي سوق من هذه الأسواق بالتأكيد سيعيدنا إلى مستويات النمو المعهودة.

دعوات لمراجعة الضريبة على بعض القطاعات

أوضح بوعميم أن تكلفة ضريبة القيمة المضافة، كانت فنية أكثر من أنها 5%، وانخفاض الإيجارات إلى حد ما، والبترول، والتكاليف بشكل عام سببت في أن يكون التأثير محدود مقارنة بالتخوفات السابقة، وما زلنا نتحدث مع الحكومة بشكل مستمر، ونتمنى أن يتم استثناء قطاعات معينة من الضريبة، بالإضافة إلى تخفيض الغرامات والمخالفات، لنقلل الآثار السلبية التي نشأت بسبب التطبيق الفني، واليوم الحكومة أكملت 12 شهراً وهناك أكثر من فريق عمل يراجع بعض المواضيع، ومثل ما حدث وتم مراجعة مواضيع تتعلق بالذهب والماس، نتمنى أن يتم مراجعة بعض الأمور المتعلقة بالإنشاءات وقطاع العقارات والأطعمة، فهذه من القطاعات التي نتمنى أن يتم إعادة النظر فيها.

وأشار بوعميم أن قرار مجلس الوزراء في تعديل قانون الوكالات التجارية بما يسمح لها بالتحول إلى شركات مساهمة عامة وتحديداً العائلية منها، يساهم في استمرارية هذه الوكالات، وقال: «لاحظت من خلال وجودي في لجنة الوكالات التجارية أن أحياناً عند وفاة المؤسس تُلغى قانونية الوكالات التجارية، وهذا يؤثر على استمرارية الوكالة، واليوم إذا تحولت الوكالة التجارية إلى شركة مساهمة عامة، يساهم في استمرارية الملاك الأمر الذي يؤدي إلى استمرارية الوكالة».

تفاؤل بالوضع الاقتصادي

أكد حمد بوعميم أنه متفائل بالوضع الاقتصادي بشكل أفضل، وذلك لعدة أسباب منها، أن بيئة الأعمال رغم التحديات الموجودة فيها، فإن الدور الذي لعبته الحكومة خلال العام الماضي، بيّن أن هناك تجاوباً كبيراً من الحكومة لبعض التحديات، التي يواجهها قطاع الأعمال، وهذا يساهم في ثبات ومرونة إضافية للاقتصاد، فخلال العام الماضي، والذي يتوقع أن يحصل خلال السنوات القادمة من مبادرات واستجابات حكومية، أصبح التغيير أسهل، فعلى سبيل المثال تأشيرة الإقامة لمدة خمس سنوات أو عشر سنوات، كانت هناك مطالبات فيها من عدة سنوات، اليوم طبقتها الحكومة وبدء التنفيذ، أيضاً قانون الاستثمار الأجنبي الذي فتح المجال للتملك في بعض القطاعات، كنا أيضاً نطالب به في الماضي واليوم تم تطبيقها ويدخل في مراحل التنفيذ.

18 هيئة اقتصادية ومهنية جديدة

منح مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية الذي يعتبر مبادرة مشتركة بين غرفة تجارة وصناعة دبي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري، ومركز دبي التجاري العالمي، ترخيصاً ل 18 هيئة اقتصادية ومهنية جديدة في 2018، مما رفع إجمالي عدد الهيئات الاقتصادية والمهنية المرخصة إلى 60 هيئة اقتصادية ومهنية. وتمثل هذه الهيئات الاقتصادية والمهنية المنضوية تحت مظلة المركز، 15 ألف شركة حول العالم، وحوالي 600 ألف عضو وفرد مهني.

وأطلقت غرفة دبي في العام 2018، مبادرتين لتحفيز الاقتصاد وتسهيل ممارسة الأعمال، وذلك في إطار التزامها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، بتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وتخفيض كلفتها.