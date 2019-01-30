الأسهم العالمية تحت ضغط تجدد الاتهامات الأمريكية ل «هواوي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخلت الأسهم العالمية أمس الثلاثاء في موجة تذبذب على إثر نتائج فصلية ضعيفة لشركات كبرى، وفي حين مكنت نتائج شركات أخرى الأسواق من التوازن مثل بورصة نيويورك، خضعت المؤشرات لضغوط تجدد الحرب الكلامية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، على خلفية الاتهامات ال 13 التي وجهتها واشنطن أول أمس لشركة هواوي عملاق التكنولوجيا الصيني، ما أثار تشاؤما لدى المستثمرين في إمكانية توصل الطرفين لاتفاق خلال مباحثاتهما التجارية التي تبدأ اليوم الأربعاء، وتختتم غدا الخميس في واشنطن، فيما ينتظر المستثمرون أيضاً اليوم الأربعاء نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وتوقعات بالإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير.

في بورصة نيويورك للأوراق المالية، بدأت المؤشرات الأمريكية الثلاثة تداولاتهم أمس على ارتفاع، حيث صعد المؤشر «داو جونز» 0.66%، و«إس أند بي» 0.09%، و«ناسداك» 0.18%، بدعم من نتائج جيدة لشركات «ثري إم»، و«فايزر» و«فريزون»، و«زيروكس»، غير أن المؤشرات سرعان ما تعرضت للتذبذب بين الارتفاع الهامشي والانخفاض الطفيف بفعل تقليص العديد من الشركات لتوقعاتها حول أرباحها في العام الجاري، وفيما تترقب «وول ستريت» نتائج الأعمال الفصلية لشركة «آبل»، والمقرر الإفصاح عنها بعد إغلاق تعاملات الثلاثاء، قالت وكالة بلومبيرج إن تيم كوك الرئيس التنفيذي ل «أبل» توقع 84 مليار دولار عائدات للربع الأخير من 2018، وهو مبلغ أقل من توقعات سابقة، تراوحت بين 89 و93 مليار دولار، بسبب انخفاض مبيعات أجهزة آيفون بأكثر نظرا للتباطؤ في الاقتصاد الصيني، ومن المتوقع أن يتراجع أداء آبل على أساس سنوي 4%.

وتمكنت شركة «3 إم» من تجاوز تقديرات المحللين فيما يتعلق بالأرباح والمبيعات خلال الربع الرابع من العام الماضي، لكنها خفضت توقعاتها للأداء في العام الحالي.وكشفت نتائج أعمال الشركة الأمريكية العاملة في مجال الصناعة الصادرة أمس الثلاثاء، أنها حققت صافي أرباح بقيمة 1.347 مليار دولار (2.27 دولار لكل سهم) في الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي مقابل 523 مليون دولار (85 سنتاً للسهم الواحد) بالفترة نفسها من عام 2017. وتحولت شركة «فايزر» للخسائر خلال الربع الأخير من العام الماضي، كما أن توقعاتها للأرباح في العام الجاري جاءت دون توقعات المحللين، حيث أظهرت نتائج أعمال الشركة الأمريكية العاملة في قطاع الأدوية، أنها سجلت خسائر بقيمة 394 مليون دولار في الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر الماضي، في حين سجلت أرباحاً معدلة للسهم باستثناء البنود والمواد غير المتكررة عند مستوى 0.64 دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل توقعات ب0.63 دولار للسهم.ووجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات جنائية ضد مينج وانزهون المدير المالي لشركة هواوي، إلى جانب توجيه اتهامات ضد الشركة بشأن سرقة أسرار تجارية.

وتدعي لائحة الاتهام الأمريكية أن شركة «هواوي» ضللت الولايات المتحدة وبنكاً عالمياً بشأن علاقتها مع شركتين تابعتين وهم «سكاي كوك» و«هواوي ديفايس يو.إس.إيه» وذلك لإجراء تعاملات مع إيران، أما الاتهام الثاني فهو يتعلق بقيام شركة «هواوي» بسرقة تكنولوجيا من شركة «تي.موبايل» ومستخدمة لاختبار استدامة الهواتف الذكية، إلى جانب قيام الشركة الصينية بعرقلة العدالة وارتكاب احتيال إلكتروني.

وبدورها اتهمت وزارة الخارجية الصينية واشنطن باستخدام «سلطة الدولة لتشويه وقمع شركات صينية محددة في محاولة للتضييق على العمليات الشرعية والقانونية للشركات»، وقال المتحدث باسم الوزارة غينج شوانج في بيان إنّ «هناك دوافع سياسية قوية وتلاعبا سياسيا خلف هذه الإجراءات» وحض واشنطن «على وقف القمع غير المنطقي للشركات الصينية ومنها هواوي».

وفي القارة العجوز، ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس الثلاثاء، في الوقت الذي أقبل فيه المستثمرون إلى الأسهم التي تُعتبر ملاذا آمنا في أوقات الضبابية الاقتصادية، وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6%، في مكاسب بقيادة قطاعات المرافق والسلع الشخصية والمنزلية، وقفز المؤشر «فوتشي» البريطاني 1.35%، قبيل تصويت مهم في البرلمان يتعلق بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي، وصعد المؤشر داكس الألماني، المنكشفة شركاته على الصين بشكل خاص، 0.25% في الوقت الذي عززت فيه تحذيرات أرباح صادرة عن كاتربيلر وويرلبول وان- فيديا لصناعة الرقائق المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الصيني، فيما صعد «كاك» الفرنسي 0.4% إلى 4909.9 نقطة.

وفي آسيا، ارتفع المؤشر نيكاي للأسهم اليابانية أمس الثلاثاء مدفوعا بمكاسب القطاعات الدفاعية مثل المرافق، بعدما ظل المؤشر معظم الجلسة منخفضا في أعقاب تحذيرات من شركتي كاتربيلر وإنفيديا الأمريكيتين أثارت مخاوف بشأن ضعف الطلب الصيني، فيما هبط مؤشر شنجهاي 0.10%، ومؤشر هونج كونج 0.16%.

وأنهى المؤشر نيكاي القياسي التعاملات مرتفعا 0.08% إلى 20664.64 نقطة، بعدما بلغ أدنى مستوياته منذ 17 يناير/‏‏ كانون الثاني عند 20406.22 نقطة.

(وكالات)