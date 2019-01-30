الأسهم السعودية تفشل في اللحاق بموجة صعود المؤشرات الخليجية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في تداولات منتصف الأسبوع في جلسة يوم أمس الثلاثاء حيث واصلت بعض الأسواق الحفاظ على مؤشراتها الخضراء بينما تراجعت الأخرى، وفي ظل ذلك تراجعت السوق السعودية 0.61% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 8571.50 نقطة، وفي المقابل سجلت السوق الكويتية ارتفاعا في مؤشرها العام ب 0.39% بعدما أقفل تعاملاته عند مستوى 5415.08 نقطة، كما ارتفع أداء السوق البحرينية بدعم من قطاعي البنوك التجارية والاستثمار ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1385.50 نقطة مرتفعا ما نسبته 0.47%، كما ارتفع أداء السوق العمانية بعد أداء إيجابي لقطاعي المال والصناعة، حيث ارتفع مؤشرها العام بنسبة 0.30% لتقفل عند مستوى 4172.36 نقطة.

السعودية

سجلت سوق الأسهم السعودية تراجعاً ملحوظاً في جلسة يوم أمس الثلاثاء وسط ارتفاع التعاملات في ظل تباين أداء القطاعات، وفي ظل ذلك تراجع مؤشر السوق العام بواقع 52.43 نقطة أو ما نسبته 0.61% ليقفل عند مستوى 8571.50 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 150.8 مليون سهم بقيمة 3.6 مليار ريال.

الكويت

نجحت السوق الكويتية في تحقيق أرباح في تعاملات جلسة أمس الثلاثاء في ظل ارتفاع التعاملات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 20.88 نقطة أو ما نسبته 0.39% وصولاً إلى مستوى 5415.08 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 55.1 مليون سهم بقيمة 21.7 مليون دينار نفذت من خلال 2035 صفقة.

البحرين

سجلت السوق البحرينية ارتفاعا جيدا خلال تعاملات جلسة يوم أمس بعد أداء إيجابي لقطاعي البنوك التجارية والاستثمار وفي ظل ارتفاع أداء التعاملات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 6.53 نقطة أو ما نسبته 0.47% ليقفل عند مستوى 1385.80 نقطة. وقام المستثمرون بتناقل ملكية 10.3 مليون سهم بقيمة 2.7 مليون دينار.

عمان

ارتفعت السوق العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس الثلاثاء بعد أداء إيجابي لقطاعي المال والصناعة في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 12.42 نقطة أو ما نسبته 0.30% ليقفل عند مستوى 4172.36 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 12.7 مليون سهم بقيمة 1.8 مليون ريال نفذت من خلال 553 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة.