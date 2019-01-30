شكرا لقرائتكم خبر عن 4.84 مليار أرباح «أبوظبي التجاري» بنمو 13% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

حقق بنك أبوظبي التجاري أرباحاً صافية 4.84 مليار درهم عن أعمال العام 2018 بنمو 13% عن عام 2017، وارتفع إجمالي صافي الدخل من الفوائد وأرباح عمليات التمويل الإسلامي 8% إلى 7.219 مليار درهم، فيما ارتفع الدخل من العمليات 3% إلى 9.18 مليار.

بلغت نسبة الكُلفة إلى الدخل 33.6% بنهاية 2018، وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات 3% لتصل إلى 6.098 مليار درهم، فيما انخفض صافي المخصصات العامة 24% إلى 1.266 مليار درهم.

وبلغ الدخل من غير الفوائد 1.962 مليار، بانخفاض 11%، وبلغ صافي هامش الفوائد 3.04%، كما بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 16.3%.

ميزانية عمومية قوية

وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 6% ليصل إلى 280 مليار درهم. كما شهد صافي القروض والسلفيات للعملاء نمواً بنسبة 2% ليصل إلى 166 مليار درهم.

وارتفعت إيداعات العملاء بنسبة 8% لتصل إلى 177 مليار درهم وبلغت إيداعات العملاء منخفضة الكُلفة في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 39.4% من إجمالي ودائع العملاء. كذلك، تحسنت نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 94.2% بعد أن كانت 100.1% بنهاية عام 2017.

سيولة عالية

وبلغت نسبة كفاية رأس المال (بازل 3) 17.26% مقارنة مع الحد الأدنى المطلوب من قبل المصرف المركزي البالغ 12.75% بينما بلغت نسبة الشق الأول 13.40% مقارنة مع الحد الأدنى المطلوب من قبل المصرف المركزي البالغ 9.25%.

وبلغت نسبة تغطية السيولة 186% مقارنة مع الحد الأدنى المطلوب من قبل المصرف المركزي والبالغ 90%. كما حافظت نسبة السيولة على مستوياتها العالية عند 28.3% مقارنة بنسبة 24.5% بنهاية عام 2017.

تحسن كُلفة المخاطر

بلغت نسبة القروض المتعثرة 2.9% مقارنة مع 2.1% بنهاية عام 2017، وبلغت نسبة تغطية المخصصات 130.2% بعد أن كانت 162.9% بنهاية عام 2017. كذلك، بلغت كُلفة المخاطر 0.57 % بعد أن كانت 0.81% بنهاية عام 2017، وبلغت نسبة المخصصات المجمعة 2.32% من الأصول الموزونة المخاطر الائتمانية بما يتخطى الحد الأدنى المقرر من قبل المصرف المركزي والبالغ 1.5%.

ونظراً للأداء القوي والنتائج المتميزة بنهاية عام 2018، أوصى مجلس الإدارة بتوزيعات نقدية بمبلغ 0.46 درهم لكل سهم بمبلغ إجمالي وقدره 2.391 مليار درهم بما يعادل 49% من صافي الأرباح.

بالرغم من استمرار التحديات خلال عام 2018، حقق البنك نتائج قوية أثمرت عن ارتفاع صافي الأرباح مقارنة بنهاية عام 2017؛ حيث ارتفع صافي الدخل من العمليات كما حافظت جميع مقاييس الأداء الرئيسية الأخرى على مؤشرات إيجابية. وفي ظل النمو المستمر الذي يحقّقه بنك أبوظبي التجاري، تمكّن من إحداث تحوّل جذري في أنظمة البنك لتزويد العملاء بمجموعة أوسع من خيارات المنتجات المالية والخدمات المصرفية المبتكرة، وتحقيق تجربة مصرفية فريدة، وفي ذات الوقت، تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين على المدى الطويل.

أرباح قياسية

وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري: «إن قوتنا وقدرتنا على مواجهة التحديات خلال عام 2018 تعود في جزء كبير منها إلى استراتيجيتنا الطموحة والتزامنا بأعلى معايير الانضباط المؤسسي الذي ساعد البنك في تحقيق أداء قوي ونتائج مالية متميزة.. ينطلق أبوظبي التجاري بكل ثقة وإصرار نحو عام 2019. وتمثّل عملية الاندماج مع الاتحاد الوطني، ومن ثم الإستحواذ على مصرف الهلال، فجراً جديداً من التميز والإنجاز».

وساهم تنوع محفظة القروض من خلال استراتيجية إقراض منضبطة في تحقيق ميزانية عمومية قوية. وشهدت القروض الممنوحة للعملاء من الشركات زيادة بنسبة 6% على ما كانت عليه في عام 2017. وفي إطار سعينا المستمر لتقليل مخاطر محفظة قروض الأفراد (غير المغطاة) انخفضت القروض الممنوحة للعملاء من الأفراد بنسبة 4% مقارنة بنهاية عام 2017، ما أدى إلى تحسن كبير في كُلفة المخاطر لتصل إلى 0.57% مقارنة بنسبة 0.81% بنهاية عام 2017. وحافظ البنك على قاعدة رأس مال قوية؛ حيث بلغت نسبة الشق الأول 13.40% بينما بلغت نسبة كفاية رأس المال (بازل 3) 17.26% ويعود الانخفاض في نسبة كفاية رأس المال أساساً إلى التوزيعات النقدية في نهاية عام 2017 والتعديلات الخاصة بالمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 (IFRS9) وكذلك نتيجة لزيادة الأصول الموزونة المخاطر الائتمانية علاوة على السداد الجزئي للشق الثاني من رأس المال. كما حافظت نسبة السيولة على مستوياتها العالية؛ حيث بلغت نسبة تغطية السيولة 186% مقارنة مع الحد الأدنى المطلوب من قبل المصرف المركزي والبالغ 90%.