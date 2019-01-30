88.85 مليون السيولة على «أبوظبي الأول»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

هبط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.36% عند مستوى 5033.04 نقطة، مع هبوط أسهم شركات البنوك والتأمين والطاقة والسلع.

تم تداول 46.6 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 195.67 مليون درهم، نفذت من خلال 2035 صفقة، وجرى تداول أسهم 27 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات، فيما تراجعت أسعار أسهم 13 شركة.

وبلغت تداولات سهم أبوظبي الأول 88.85 مليون درهم، وتراجع بنسبة 0.81% إلى 14.76 درهم، تلاه سهم اتصالات بسيولة بقيمة 52.89 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 0.12% إلى 17 درهماً، ثم سهم الدار العقارية بسيولة بقيمة 29.5 مليون درهم، وارتفع بنسبة 1.27% ليغلق عند 1.6 درهم.

وسجل سهم الجرافات البحرية الارتفاع الأكثر ملامساً الحد الأعلى بنسبة 14.78% عند 3.96 درهم، تلاه سهم العالمية القابضة، وارتفع بنسبة 8.79% إلى 0.98 درهم، ثم سهم سيراميك رأس الخيمة، وارتفع بنسبة 2.23% مغلقاً عند 1.83 درهم.

وفي المقابل، سجل سهم القدرة القابضة التراجع الأكثر بنسبة 10% إلى 0.71 درهم، تلاه سهم أبوظبي الوطنية للتأمين بتراجع 7.69% مغلقاً عند 3.6 درهم، ثم سهم طاقة، وهبط بنسبة 6.81% إلى 0.93 درهم.