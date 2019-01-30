41 ملياراً الإنتاج الصناعي في الشارقة 2018

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

بلغ حجم الإنتاج الصناعي في إمارة الشارقة في العام الماضي 41 مليار درهم، حسب التقرير الصادر من دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة حيث حققت الدائرة إنجازات ونتائج جيدة لمؤشرات الرخص الصناعية خلال العام الماضي 2018، فيما نمت الرخص الصناعية الصادرة في 2018 مقارنة مع 2017 بنحو14 %، حيث تم إصدار 174 رخصة جديدة، فيما تم تجديد 1890 رخصة، وبإجمالي 2064 رخصة صناعية، وهو مؤشر إيجابي على استدامة أعمال الاستثمار الصناعي الحالي في الإمارة.

وبلغ حجم مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي 15.7 مليار درهم، بنسبة 17% من إجمالي الناتج المحلي، فيما شهد القطاع نمواً صناعياً جديداً في مناطق مختلفة من الإمارة، حيث نما المؤشر في كل من خورفكان وكلباء بنسبة 200%، فيما بلغ حجم النمو الصناعي في الذيد 46%.

خريطة للاستثمار

أكد سلطان عبد الله بن هدة السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن القطاع الصناعي يشكل أحد أهم مكونات الاقتصاد في الشارقة، ويحافظ على وتيرة نمو عالية تتعزز باطراد مع توجه الدولة نحو إقامة المناطق الصناعية المتخصصة، وتوفير وجذب الاستثمارات الخارجية إليها، واستقدام التكنولوجيا الحديثة التي ترفد هذا القطاع بعوامل التنافسية مع القطاعات الصناعية العالمية.

وأضاف أن الدائرة حرصت على وضع خريطة للاستثمار الصناعي في الإمارة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية الساعية إلى جذب المزيد من الاستثمارات إلى الإمارة، مؤكداً على التزام الدائرة المطلق بتبني أفضل الممارسات التي من شأنها تهيئة بيئة تنافسية لجذب واستقطاب الاستثمارات إلى الشارقة، التي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام وبناء اقتصاد منتج وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية لتطوير البيئة الصناعية في الإمارة.

وأشار السويدي إلى أن الشارقة توفر بيئة آمنة ومستقرة لممارسة الأعمال، ما يشجع العديد من المستثمرين الأجانب على العمل بالإمارة، كما تحرص الإمارة على إرساء رؤية واضحة المعالم للاستدامة باعتبارها أساساً للمشاريع التطويرية الجديدة.

خدمات نوعية

قالت مريم ناصر السويدي نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية بالدائرة أن إمارة الشارقة تعد بيئة استثمارية مثالية، وخاصة في القطاع الصناعي، نظراً لما تقدمه للمستثمرين من تسهيلات وخدمات نوعية، فضلاً عما تمتاز به الإمارة من امتلاكها لواحدة من أكبر المساحات المخصصة للصناعة في دولة الإمارات، حيث تحرص «اقتصادية الشارقة» على تبني استراتيجية واضحة لتطوير الاستثمار الصناعي، حيث يعتبر العمل على تنمية اقتصاد الإمارة إحدى المهام الرئيسية للدائرة.

وأوضحت أن إدارة الشؤون الصناعية حققت عدداً من الإنجازات في العام الماضي، حيث واصلت الزيارات الميدانية، والتواصل الشهري، واللقاءات مع المستثمرين بهدف تنمية ودعم القطاع الصناعي داخل إمارة الشارقة، كما قامت الإدارة بالتواصل مع 1123 من عملاء الدائرة، وقامت بنحو 218 زيارة ميدانية، وذلك لمناقشة التحديات والصعوبات التي يواجهونها في القطاع الصناعي، وكيفية تقديم تسهيلات للشركات الجديدة لفتح حسابات بنكية، وعقدت إدارة الشؤون الصناعية عدداً من الاجتماعات مع عدد من البنوك والمصارف العاملة في الدولة لبحث سبل تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للمستثمرين والعاملين في القطاع الصناعي في الشارقة، للدعم الائتماني، والدعم اللوجستي، إضافة للاجتماعات السنوية مع وزارة الطاقة والصناعة، وكذلك منصة الأعمال لفهم آلية الحصول على الرخصة الصناعية وتسريع العمل في هذه المنصة خلال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في 2018.

وأضافت مريم ناصر السويدي أن إدارة الشؤون الصناعية في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة شاركت خلال العام الماضي 2018، في عدد من المؤتمرات والمعارض والملتقيات، إضافة إلى المشاركات في الملتقيات الخارجية والوفود الرسمية، وورش العمل.