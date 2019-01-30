«طيران الإمارات» تتزعّم مشغلي الطائرات الأضخم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

تتربّع «طيران الإمارات» على عرش الناقلات العالمية في استخدام أحدث أساطيل الطائرات، حتى أصبحت أكبر مشغل لطائرات A380 ولطائرات بوينج 777 على الإطلاق.

وتسلمت «الإمارات» الطائرة الأخيرة في طلبيتها من طائرات البوينج 777-300ER، والتي تحمل الرقم 190 في قائمة طلبيات الناقلة من عائلة 777. وتعد الناقلة أكبر مشغل في العالم لطائرات البوينج 777-300ER، والناقلة الوحيدة كذلك التي استخدمت الطرز الستة من عائلة 777. واستأثرت طيران الإمارات بواحدة من كل ثماني طائرات خرجت من خطوط إنتاج البوينج 777، وسوف تصبح واحدة من أوائل الناقلات الجوية في العالم التي ستشغل طائرات الجيل الجديد البوينج 8-777 و9-777.

كذلك، استحوذت «طيران الإمارات» على 47% من طائرات «الإيرباص A380» العاملة ضمن أساطيل 14 شركة طيران على مستوى العالم مع نهاية ديسمبر/كانون الأول 2018، وذلك وفقاً لبيانات شركة «إيرباص» لصناعات الطيران.

وأشارت البيانات الرسمية إلى أن «الإمارات» تشغل 109 طائرات A380 من أصل 232 طائرة قيد التشغيل في العالم، ما يعزز مكانتها كأكبر مشغل للطائرة العملاقة على مستوى العالم.

وأظهرت البيانات أن الناقلة الوطنية تستأثر بنحو 50.4% من إجمالي طلبيات طائرة«A380»، بما يعادل 162 طائرة من أصل 321 طائرة طلبتها 16 شركة تأجير ومشغل طيران عالمي، كما تستحوذ «طيران الإمارات» على 47% من إجمالي تسليمات الطائرة العملاقة من أصل 234 طائرة تم تسليمها حتى نهاية ديسمبر 2018.

وأشارت البيانات إلى أن «طيران الإمارات» تستحوذ على 61% من طلبيات «A380» قيد التسليم بنحو 53 طائرة من أصل 87 طائرة تنتظر التسليم.

وتعد طيران الإمارات أكبر مشغل لطائرات «A380» في العالم، وتخدم بطائراتها ذات الطابقين 50 مدينة في 6 قارات برحلات منتظمة. ويزيد عدد المطارات التي استقبلت طائرات الإمارات «A380» على 73 مطاراً، بما في ذلك الرحلات لمرة واحدة والرحلات في مناسبات معينة والرحلات التجريبية والمهام الخاصة.

ويشغل طائرات الإمارات «A380» نحو 1500 طيار، ويقوم على رحلاتها أكثر من 23 ألفاً من أفراد أطقم الخدمات الجوية من مختلف الجنسيات.

ومنذ أول رحلة لها إلى نيويورك في الأول من أغسطس/آب 2008، نقلت طائرات الإمارات «A380» أكثر من 105 ملايين راكب، وخدمت نحو 115 ألف رحلة قطعت خلالها ما يزيد على 1.5 مليار كيلومتر، أي ما يعادل 39 ألف دورة حول الكرة الأرضية.

تعد «طيران الإمارات» حاليًا أكبر مشغل في العالم لطائرات بوينج 777، حيث يوجد أكثر من 165 طائرة من هذه العائلة في أسطولها. كما أنها ستكون أول شركة طيران تتسلم طائرة 777 إكس في عام 2020، بعد أن قدمت طلب شراء 150 طائرة خلال معرض دبي للطيران في عام 2013.