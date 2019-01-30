4 % رسوم التسجيل العقاري لا تؤثر في جاذبية القطاع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

كشفت ماجدة علي راشد، المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري التابع ل«أراضي وأملاك دبي»، أن الدائرة تراجع بشكل دوري التشريعات والأنظمة القانونية المعمول بها في السوق العقاري المحلي، وتعمل على تحديثها وتطويرها وإصدار الجديد منها بما يواكب المرحلة الراهنة والمستقبلية ويعزز جاذبية البيئة الاستثمارية في الإمارة واستقطاب المستثمرين ورؤس الأموال.

أكدت ماجدة علي راشد على أن اقتصاد دبي بشتى مجالاته عامة والقطاع العقاري خاصة يمتاز ويقوم على سياسة السوق الحر، ولا نرى أية ضرورة إلى التفكير بخطوات أو إجراءات تخلص للتحكم بمعادلة العرض والطلب، حيث تشير بيانات العام 2018، الذي سجل تصرفات إجمالية بلغت 224 مليار درهم، إلى نتائج إيجابية بهذا الشأن للسنوات المقبلة مع اقتراب انطلاق «اكسبو 2020» و«رؤية 2021»، ونتوقع خلال السنوات القليلة المقبلة نموا تدريجيا من حيث عامل الطلب على «عقارات دبي».

وأشارت ماجدة راشد، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في مقر «أراضي دبي»، بحضور سلطان بطي بن مجرن، مدير عام «أراضي دبي» حول أجندة وأنشطة وفعاليات قطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري للعام 2019، إلى أن الدائرة توصلت بعد نقاشات واجتماعات مع كبرى شركات التطوير العقاري العاملة في السوق المحلي إلى أن لا تأثير مباشراً لرسوم التسجيل العقاري البالغة 4% في جاذبية القطاع، وأنها لا تزال بين الأقل في العالم.

وقالت المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري التابع ل«أراضي وأملاك دبي»: «نستلهم أهدافنا وخططنا وطموحاتنا المستقبلية من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الذي خط لنا المبادىء الثمانية ووثيقة ال50، ورسمنا بالاعتماد عليها اتجاهات بوصلتنا للمرحلة المقبلة وثبتنا برامج ووسائل وأساليب تحقيق ما تصبو إليه قيادتنا الرشيدة التي وفرت لنا القاعدة الأساسية الصلبة للانطلاق نحو العالمية وأن لا تنازل أبدا عن الرقم 1 في كافة المجالات.

وأوضحت المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، أن فعاليات العام 2019 تبلغ 20 معرضًا ومؤتمرًا وفعالية مختلفة، سيتم تنظيمها في 10 دول رئيسية، بما فيها عدد من الأنشطة والأحداث التي تقام في الإمارات، إضافة إلى كل من المملكة العربية السعودية، مصر، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، الصين، المملكة المتحدة، الهند وألمانيا.

وقال سلطان بطي بن مجرن: تم اختيار هذه القائمة من الدول على وجه التحديد، وجاء بناءً على معايير محددة، من أهمها نشاط المستثمرين الذين يحملون جنسيات هذه الدول، لاسيما أنهم يعتبرون الأعلى إقبالاً على سوق العقارات في دبي وأن الدائرة مهتمة بالوصول إليهم والعمل على سعادتهم واطلاعهم على أحدث المستجدات.

ومن أبرز ما تشتمل عليه أجندة الدائرة، معرض العقارات الدولي في القاهرة وجدة، كما تطلق اجتماعات المائدة المستديرة للمستثمرين من إفريقيا وأوروبا وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي، للتعرف إلى فرص الاستثمار العقاري في دبي حيث يتم عقد اجتماعات ثنائية بين المستثمرين والمطورين العقاريين من خلال خارطة دبي العقارية. وستسجل الدائرة حضورها في النسخة الثلاثين للسوق الدولي لمتخصصي العقارات ميبم، وهو الحدث الدولي الذي تستضيفه مدينة كان الفرنسية في شهر مارس من كل عام. وتشارك الدائرة في مهرجان دبي العقاري وقمة الرابطة الآسيوية للعقارات في أمريكا، كما تعتزم تسجيل حضور لها في ملتقى الاستثمار السنوي في دبي و«سيتي سكيب جلوبال دبي» ومعرض المستثمر العقاري في لندن ومنتدى لندن العقاري والنسخة 19 من معرض العقارات الفاخرة. وستصل الدائرة إلى الصين من خلال المعرض العاشر للاستثمار العقاري في بكين. وهناك عدد من الفعاليات التي تحضرها في ألمانيا والولايات المتحدة وغيرها في الإمارات والعالم.