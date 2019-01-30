تسليم «ممشى وجواهر السعديات» منتصف 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

كشفت «الدار العقارية»أمس عن آخر مستجداتها والتي تضم المشاريع قيد التطوير في وجهاتها الرئيسية في أبوظبي.

ووصلت أعمال الإنشاء في مشروعي ممشى السعديات وجواهر السعديات إلى المراحل النهائية ليكون تسليمها حسب الموعد المحدد في منتصف هذا العام. وقد تم الانتهاء من الأعمال على واجهات المباني التسعة للمشروع السكني الفاخر، ممشى السعديات، وتشهد الأعمال على واجهة المنصة تقدماً ملحوظاً. ووصلت أعمال التشطيبات الداخلية إلى المراحل النهائية من الاكتمال في الساحة الشاطئية والتي ستوفر مجموعة متنوعة من متاجر التجزئة والمطاعم والمنافذ الترفيهية.

ويقع مشروع جواهر السعديات ضمن مجمع حصري مسور في المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات ويشمل 83 وحدة تاونهاوس وفللاً ومركز مجتمع.

وفي جزيرة الريم، تقترب أعمال الإنشاء من الاكتمال في3 مباني مشروع ذا بردجز المكون من 6 مبان و1272 وحدة سكنية، مع تقدم الأعمال في المباني الثلاثة المتبقية بشكل جيد بعد الانتهاء من أعمال التكديس في أواخر العام 2018.

وقد تم الإعلان عن تعيين مؤسسة الرخاء للمقاولات والنقليات العامة كمقاول رئيسي للقيام بإنشاءات البنية التحتية وأعمال البناء المبكرة للحي الأول في المرحلة الثانية لمشروع الغدير. وينص العقد على بدء عمليات إنشاء 707 ميزونة ووحدة تاونهاوس وفيلا، تبعاً لمرحلة إعداد الموقع. ويقع المخطط الرئيسي المستدام لمشروع الغدير بين أبوظبي ودبي ويضم أكثر من 14 ألفاً من الوحدات السكنية ذات الجودة العالية، ومراكز تجارية، ومرافق ثقافية ووجهات ترفيهية إضافة إلى هارفست، وهو مجموعة من الأراضي والمرافق المتعددة الاستخدامات.

كما وصلت أعمال التوسعة والتجديد في الجيمي مول في مدينة العين المراحل النهائية ليتم افتتاحها قريباً. وستوفر هذه التوسعة مساحة إجمالية قابلة للتأجير قدرها 45 ألف متر مربع، وستضم أول مساحة تجارية مفتوحة للبيع بالتجزئة تشمل قائمة 88 متجراً جديداً، وأول صالة فوكس سينما في العين تضم 8 شاشات.