مسودة «القانون الاتحادي البحري» تصدر خلال الربع الثاني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

قال عبد الله الهياس، المدير العام لشؤون النقل البحري في الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية: إن مسودة «القانون الاتحادي البحري» ستصدر خلال الربع الثاني من العام الجاري وذلك للحاجة الماسة لتطوير المنظومة البحرية بما يتواكب مع التطورات العالمية في القطاع.

وأضاف الهياس خلال مؤتمر صحفي على هامش انطلاق «معرض بريك بلك» في دورته الرابعة: «لجأنا إلى أحد بيوت الخبرة المتخصصة في القطاع البحري وقارنّا أحدث التشريعات والقوانين المنظمة له على المستوى العالمي ومعرفة مكامن الثغرات الموجودة في القانون الاتحادي الإماراتي والعمل على حلها.

كما تطرق الهياس إلى بعض الجوانب التي سيتطرق القانون الجديد إليها، منها تسجيل السفن، وقضايا تسجيل السفن تحت العلم الإماراتي، وهذه المسألة تخضع ضمن التسجيل الوطني الذي يشمل الملاحة الساحلية والأخرى التسجيل الدولي، حيث سيتم إزالة بعض الاشتراطات التي من شأنها أن تزيد من استقطاب الملاك غير المواطنين.

وأكد الهياس أهمية تسجيل السفن، لما لها من دور في تحريك عجلة الاقتصاد البحري، وتعزيز الاستثمارات الأجنبية في الدولة عبر استقطاب شركات التأمين البحري والوسطاء البحريين وغيرهم من العاملين في هذه الصناعة.

وأشار الهياس، إلى جانب آخر في المسودة متعلق بالمحكمة البحرية والقضايا البحرية، لا سيما أنه من الأفضل تشكيل محاكم بحرية لتكون هناك خبرات قانونية بحرية في هذه المحاكم، من باب سرعة الإنجاز وتشجيع المستثمرين للقدوم إلى الدولة، ففي حال وجود أي نزاعات ستكون المحاكم المشكلة ذات خبرات قانونية بحرية، وبالتالي ستكون الحلول أسرع من ذي قبل. وأوضحت المسودة بحسب الهياس التطور التكنولوجي، فالتطورات السريعة في صناعة النقل البحري والسفن ذاتية القيادة والتي بدأت التجارب عليها في بعض الدول الأوروبية، وستدخل الخدمة في السنوات القادمة فلا بد من تركيز القانون عليها من ناحية المخاطر، كما تطرقت المسودة إلى أهمية الوكالات البحرية.

وعن الرسوم والتعرفات والضريبة، أشار الهياس إلى أنها ستُضمَن في بنود اللائحة التنفيذية، ويجب تسليط الضوء على أهمية الاستثمار في القطاع بما يضمن تحقيق عوائد اقتصادية جيدة للدولة وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

وأضاف الهياس: فيما يتعلق بأنواع الخلافات البحرية التي استدعت العمل على إيجاد المحكمة البحرية،، منها ما يرتبط بنزاع البحارة على أجورهم أو مسألة الحجز على السفن أو الخلافات التجارية

إكسبو 2020

وقال د. عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية -

رئيس «الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية»: «يوشك إكسبو 2020 على الانطلاق في العام القادم، يليه موعد اكتمال تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2021، من أجل ذلك نعتبر مشاركتنا في مؤتمر ومعرض «بريك بلك» الشرق الأوسط أمراً مؤكداً؛ إذ لم يستغرق هذا الحدث وقتاً طويلاً حتى يبني مصداقية قوية على صعيد توحيد القطاعات الرئيسية في صناعة الشحن البحري. ويعتبر توقيت انعقاد هذا الحدث وموقعه هذا العام مثالياً؛ لأنه يتيح الفرصة لإجراء المناقشات الرامية إلى تطوير البنية التحتية الملاحية المحلية والإقليمية، من أجل ذلك، فإننا متفائلون بنتائج الحدث وما بعده، لأنها ستشكل زخماً إيجابياً يدوم حتى نهاية العام، وربما إلى أبعد من ذلك أيضاً».