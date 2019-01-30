شكرا لقرائتكم خبر عن «أمازون» تدعو الموردين الأمريكيين للاستفادة من تواجدها في الشرق الأوسط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مصادر مطلعة إن شركة أمازون تتواصل مع بائعين كبار في أمريكا الشمالية، لإعلامهم بخططها لإطلاق سوق جديد لها في الشرق الأوسط، خصوصاً في الإمارات والسعودية. ووفقاً لوثيقة اطلعت عليها شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية، كتبت أمازون في دعوة لمجموعة مختارة من البائعين: «بعد استحواذنا على موقع سوق دوت كوم، نريد أن ندعوكم للمشاركة في مشروع لإطلاق سوق جديد لنا في الشرق الأوسط. إن برنامجنا بسيط ومباشر، بحيث يسمح لكم بتوسيع نطاق قاعدة عملائكم».

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