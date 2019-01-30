«اقتصادية دبي» تضبط 19.9 مليون قطعة مقلدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي عن ضبط 19,9 مليون قطعة مقلدة، تصل قيمتها السوقية إلى 332 مليون درهم وهي حصيلة نتائج العام 2018، واستلم القطاع 330 قضية مقدمة من أصحاب وممثلي العلامات والوكالات التجارية، بواقع 289 قضية للعلامات التجارية، و41 قضية للوكالات التجارية. ويعمل فريق الرقابة التجارية في «اقتصادية دبي» في الحفاظ على الملكية الفكرية للعلامات التجارية المحلية والعالمية التي تتخذ من دبي منصة لمزاولة أنشطتها التجارية، وبالتالي رفع مكانة الإمارة كبوابة للأعمال على المستوى المحلي والعالمي.

وتم عرض نتائج ضبطيات العام 2018 في مؤتمر صحفي نظمه قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، في مركز أم الرمول الخاص باقتصادية دبي. وعقب الإعلان عن النتائج توجه فريق العمل، بحضور عدد من ممثلي العلامات التجارية ووسائل الإعلام، للاطلاع على عملية الإتلاف لكمية من البضائع المقلدة.

واحتلت مستحضرات التجميل المرتبة الأولى في عدد المنتجات المصادرة بنحو 4,9 مليون قطعة مقلدة، بقيمة تصل إلى 88,3 مليون درهم، في حين شكلت 28% من عدد البضائع المصادرة، وجاءت العلب والأغلفة الخاصة بالعلامات التجارية في المرتبة الثانية بعدد 3,3 مليون قطعة، وبلغت قيمتها 21,4 مليون درهم، ومن ثم إكسسوارات الهواتف وملحقاتها بنحو 2,3 مليون قطعة بقيمة 98 مليون درهم.

تعتبر إكسسوارات الهواتف وملحقاتها الأعلى قيمة في القيمة المضبوطة، حيث بلغت قيمة البضائع المضبوطة 98 مليون درهم 34% من القيمة الإجمالية، وفي المرتبة الثانية مستحضرات التجميل بقيمة 88,3 مليون درهم لعدد 4,9 مليون قطعة. وفي المرتبة الثالثة الساعات بعدد 151165 ساعة مقلدة بقيمة 21,7 مليون درهم.

حماية 4537 منتجاً

قال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في «اقتصادية دبي»: «تسعى اقتصادية دبي جاهدة إلى ضمان سير الحركة التجارية والاقتصادية في إمارة دبي، وسط بيئة مثالية، ذات طابع حيادي وعادل في الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية وحماية المستهلكين من المنتجات المقلدة والمغشوشة التي قد تضر بصحتهم وسلامتهم. نحن سعداء بالنتائج التي تؤكد دور القطاع على مدار الساعة في التحري المستمر والقيام بالزيارات الميدانية والحملات التفتيشية المنظمة والعشوائية للكشف عن أي عمليات بيع أو ضبط منتجات مقلدة».

وأضاف لوتاه: تمكنا في العام 2018 من حماية 4537 منتجاً مسجلاً لدينا، تتبع كبريات العلامات التجارية المحلية والعالمية، كما استلمت بوابة الملكية الفكرية منذ تدشينها وحتى نهاية العام 2018 ما لا يقل عن 3477 ملفاً للعلامات التجارية الخاصة بأبرز خمس دول، وكانت في صدارتها العلامات التجارية الأمريكية، بعدد 1203 ملفات، ما نسبته 27.1% من إجمالي الملفات، والعلامات التجارية الإماراتية بعدد 656 ملفاً، ما يعادل 14.8% من حصة الملفات، ومن ثم العلامات التجارية الألمانية 357 ملفاً، بواقع 8.1%. والعلامات الفرنسية 304 ملفات و 6.9% من حصة الملفات، والعلامات البريطانية 300 ملف و 6.8% من نسبة الملفات، والعلامات اليابانية 257 ملفاً و5.8% من إجمالي الملفات والعلامات الإيطالية234 ملفاً و 5.3% من حصة الملفات، والعلامات السويسرية 166 ملفاً و 3.7% من نسبة الملفات.

3700 ضبطية

وعلى النحو ذاته، قال إبراهيم بهزاد، مدير إدارة حماية الملكية الفكرية بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: «جاءت مستحضرات التجميل، والعلب والأغلفة الخاصة بالعلامات التجارية، وإكسسوارات الهواتف وملحقاتها في صدارة المنتجات المضبوطة، حيث استحوذت على 50% من إجمالي ضبطيات العام 2018. وتوزعت النسب المتبقية على قطع غيار السيارات، والملابس، والمعدات الكهربائية، والتمديدات الصحية، وغيرها من المنتجات المقلدة». وأضاف بهزاد: «يقوم فريق العمل بإعداد الحملات المنظمة والعشوائية لضبط المنتجات المقلدة على مدار السنة، والتي أسفرت عن تسجيل ما لا يقل عن 3700 ضبطية، وشكلت العلامات التجارية ل4 دول ما نسبته 63% من إجمالي الضبطيات، وتوزعت كالآتي: المنتجات السويسرية بعدد 622 ضبطية، والمنتجات الفرنسية بعدد 569 ضبطية، ومن ثم المنتجات الإيطالية 556 ضبطية، وفي المرتبة الرابعة المنتجات الأمريكية 478 ضبطية.