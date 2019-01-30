شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية تجارة حرة بين الأردن والعراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نائب رئيس الوزراء الأردني رجائي المعشر، عن توقيع اتفاق للتجارة الحرة بين الأردن والعراق، خلال الزيارة التي يقوم بها على رأس وفد وزاري كبير للعاصمة العراقية بغداد.
وأضاف المعشر في بيان، أن اجتماعاً بين رئيس الوزراء عمر الرزاز ونظيره العراقي عادل عبد المهدي سيعقد في الثاني من فبراير المقبل، سيتم فيه، إعلان «الإنجازات الكبيرة في ترسيخ وبناء العلاقة الاقتصادية بين الأردن والعراق».(د ب أ)
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