شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق هاتف «هونر فيو 20» في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
أطلقت «هونر»، هاتفها الجديد «هونر فيو 20» للمستهلكين في سوق الإمارات ويضم كاميرا خلفية بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا ثلاثية الأبعاد تعتمد على قياسات زمن التحليق الضوئي TOF، وكاميرا أمامية مدمجة في الشاشة بدقة 25 ميجابكسل ذات الفتحة الأصغر على مستوى القطاع بواقع 4.5 مم، ومعالج ذكاء اصطناعي.
وقال كريس سون بايجونج، رئيس «هونر» في الشرق الأوسط وإفريقيا: «الهاتف نقلة نوعية وثورة حقيقية في قطاع تكنولوجيا الهواتف الذكية.وحصد عدداً كبيراً من الجوائز والتقييمات الإيجابية».
وأضاف: «تعتبر شراكتنا مع علامة الموضة الإيطالية الفاخرة «موسكينو» بمثابة شاهد إضافي على التزامنا الراسخ بتقديم أفضل المنتجات لعملائنا».
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