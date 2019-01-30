شكرا لقرائتكم خبر عن تبادل أدوار بين أسهم البنوك ..والعقار يقلص الخسائر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

فيما يشبه تبادل الأدوار، قلّص قطاع العقار من حدة تراجعات أسواق المال المحلية في جلسة أمس، مع تلقيها ضغوطاً من أسهم قيادية في البنوك في ظل عمليات جني أرباح جزئية، فتراجع مؤشر دبي 0.19%، بينما انخفض مؤشر أبوظبي 0.36%.

رغم الضغوط التي تلقاها سوق دبي المالي من «دبي الإسلامي» بعد تراجع السهم 0.57%، إلا أن سهمي «إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني» نجحا في إحداث نوع من التوازن في السوق نتيجة ارتفاعهما 0.24% و0.65% على التوالي.

وجاءت الضغوط في سوق العاصمة من سهم أبوظبي الأول، بنزوله 0.81%، في وقت ارتفع سهم الدار العقارية 1.27% واتصالات 0.12%.

وواصل المستثمرون الأجانب الشراء بصافي استثمار بلغ 37.8 مليون درهم محصلة شراء، منها 22.7 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و15.11 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.

وبلغت السيولة الإجمالية 338.13 مليون درهم، منها 142.46 مليون درهم في دبي، و195.67 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 148 مليون سهم، توزعت بواقع 101.4 مليون سهم في دبي، و46.6 مليون سهم في أبوظبي.

وجرى تداول أسهم 60 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 28 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 24 شركة، وجاء ذلك من خلال 4329 صفقة.

وعاود مؤشر سوق دبي المالي التراجع على نحو طفيف عند مستوى 2566.1 نقطة، مع تراجع أسهم شركات البنوك والاستثمار والتأمين، وانخفض قطاع البنوك 0.91% بعد انخفاض بنك دبي الإسلامي، كما نزل بنك المشرق 10%.

وهبط قطاع الاستثمار بنسبة 0.13% بفعل انخفاض سهم دبي للاستثمار 0.75%، في حين صعد سهم سوق دبي المالي 1.59% وشعاع كابيتال 1.91%.

في المقابل، ارتفع قطاع العقار 0.28% نتيجة ارتفاع إعمار العقارية إلى جانب ارتفاع إعمار للتطوير 0.53% وأرابتك 0.47% وداماك 0.78% وديار 0.81%.

بدوره، نزل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى مستوى 5033 نقطة متأثراً بنزول أسهم البنوك والتأمين والطاقة والسلع.

وتراجع قطاع البنوك 0.59% بعد تراجع أبوظبي الأول، كما تراجع قطاع الطاقة 1.3% بفعل تراجع دانة غاز 0.9%، وطاقة 6.81%، وذلك بالرغم من ارتفاع أدنوك للتوزيع 1.33%.

وفي المقابل، ارتفع قطاع العقار بنسبة 0.89% مع ارتفاع سهم الدار فيما ارتفع اتصالات 0.12%.

وواصل سهم إعمار العقارية حصد أعلى التداولات في سوق دبي ب 43.47 مليون درهم، مغلقاً عند 4.25 درهم، تلاه سهم دبي الإسلامي بسيولة بقيمة 18.7 مليون درهم، ليغلق عند 5.26 درهم، ثم سهم جي إف إتش بسيولة بقيمة 12.45 مليون درهم، وارتفع بنسبة 0.65% مغلقاً عند 0.935 درهم.

وفي سوق العاصمة، بلغت تداولات سهم أبوظبي الأول 88.85 مليون درهم، وتراجع إلى 14.76 درهم، تلاه سهم اتصالات بسيولة بقيمة 52.89 مليون درهم، مغلقاً عند 17 درهماً، ثم سهم الدار العقارية بسيولة بقيمة 29.5 مليون درهم، ليغلق عند 1.6 درهم.

وسجل سهم دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 7.14% مغلقاً عند 3.75 درهم، وفي المقابل، جاء سهم بنك المشرق في مقدمة الأسهم المتراجعة بنسبة 10% عند 70.2 درهم.

وسجل سهم الجرافات البحرية الارتفاع الأكثر في سوق أبوظبي، وملامساً الحد الأعلى بنسبة 14.78% عند 3.96 درهم، وفي المقابل تراجع سهم القدرة القابضة بنسبة 10% إلى 0.71 درهم.

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات، انفرد المستثمرون الأجانب بالشراء، بصافي استثمار بلغ 37.8 مليون درهم محصلة شراء، في المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 37.8 مليون درهم محصلة بيع، منها 1.84 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و35.9 مليون درهم محصلة بيع المواطنين، و129 ألف درهم فقط محصلة بيع العرب.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم على أسهم شركات الاتحاد الوطني وإعمار العقارية والدار والعقارية، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات جي إف إتش وسيراميك رأس الخيمة والاتحاد العقارية.

بدورها، واصلت المحافظ الاستثمارية عمليات الشراء، بصافي استثمار بلغ 26.63 مليون درهم محصلة شراء، منها 17.76 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و8.86 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 26.67 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 17.76 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و8.86 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.