ثلث التداولات على «إعمار العقارية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.19% عند مستوى 2566.1 نقطة، مع تراجع أسهم شركات البنوك والتأمين والاستثمار.

شهد السوق تداول 101.4 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 142.46 مليون درهم، نفذت من خلال 2294 صفقة، وجرى تداول أسهم 33 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 11 شركة.

وواصل سهم إعمار العقارية حصد أعلى التداولات ب43.47 مليون درهم (ما يعادل 30.5% من إجمالي التداولات)، مرتفعاً بنسبة 0.24% إلى 4.25 درهم، تلاه سهم دبي الإسلامي بسيولة بقيمة 18.7 مليون درهم، وانخفض بنسبة 0.57% ليغلق عند 5.26 درهم، ثم سهم جي إف إتش بسيولة بقيمة 12.45 مليون درهم، وارتفع بنسبة 0.65% مغلقاً عند 0.935 درهم.

وسجل سهم دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين الارتفاع الأكثر بنسبة 7.14% مغلقاً عند 3.75 درهم، تلاه سهم أرامكس وزاد بنسبة 3.17% إلى 4.23 درهم، ثم سهم آن ديجيتال سيرفسس، وارتفع 2.17% ليغلق عند 0.235 درهم.

وفي المقابل، جاء سهم بنك المشرق في مقدمة الأسهم المتراجعة بنسبة 10% عند 70.2 درهم، تلاه سهم عمان للتأمين بتراجعه 9.88% إلى 1.46 درهم، ثم سهم دبي التجاري، وهبط بنسبة 7.5% إلى 3.7 درهم.