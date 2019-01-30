شكرا لقرائتكم خبر عن السوق الموسمي.. تمهيد الطريق للعلامات التجارية المحلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

مع اقتراب اختتام الدورة الرابعة والعشرين لمهرجان دبي للتسوّق، كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن أفضل الأنشطة التي يمكن الاستمتاع بها خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من أشهر مهرجان للتسوق في المدينة. حيث تزال هناك الكثير من الفعاليات المشوقة بانتظار سكان وزوار دبي حتى 2 فبراير القادم، بما فيها عروض الألعاب النارية والنصب الفنية إلى الأسواق الحرفية وفرص الفوز بجوائز ثمينة.

ويمكن للعائلات التوجه إلى وجهة السيف من مراس القابضة واستكشاف سوق رائع على الواجهة المائية يقدّم الترفيه ويعرّف الزوار بالتراث الإماراتي الأصيل.

ويستمر نصب «انعكاسات دبي» الذي يجمع بين الفن والتقنية الحديثة بإبهار زوار منطقة «سيتي ووك 2» بعرض ضوئي رائع. يستلهم هذا النصب الفني التفاعلي رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويمكن مشاهدته مجاناً.

وما تزال الفرصة متاحة لضيوف المهرجان لرؤية «فنون وأضواء دبي»، وهو عمل فني فريد، يجمع بين عناصر الحركة والضوء ويستمر عرضه حتى 13 فبراير.

ويعود السوق الموسمي ذو الشعبية الكبيرة للعام السادس على التوالي إلى المساحات العشبية الفسيحة لحديقة البرج، وسط مدينة دبي كي يقدم مزيجاً جذاباً من أكشاك المصممين والفعاليات الترفيهية ومأكولات الشارع.

ويمكن للجمهور الاستمتاع بآخر عروض الألعاب النارية المبهرة من مجموعة الزرعوني أيام الخميس والجمعة والسبت .

نمو العلامات التجارية

مع نجاح السوق الموسمي، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة قدم منصة للمصممين الناشئين لعرض منتجاتهم وبيعها في سوقٍ متنامية تجتذب المزيد من المتسوقين إلى المدينة خلال مهرجان دبي للتسوق.

وعلّقت آمنة، المتحدثة باسم «لونا آند سول»، العلامة التجارية المحلية التي تحرص على المشاركة: «نحن نشارك في السوق الموسمي لأنه يقدّم فرصة جيدة للعرض أمام جمهور جديد. وبما أننا نلبّي العديد من الأذواق المختلفة، فمن الرائع أن نتعرف على زبائن جدد من ثقافات مختلفة».

ويمهد السوق الموسمي الطريق كي تؤسس العلامات التجارية حضوراً دائماً بعد مشاركتها في هذه الفعالية السنوية، ويؤكّد أحمد كاظم، مؤسس مشروع «تشاي والا»، ذلك قائلاً: «كانت بدايتنا كمشروع مؤقت، لكن بفضل فعاليات مثل السوق الموسمي، حصلنا على فرصة التفاعل مع جمهورنا واختبار العناصر المختلفة والحصول على تعليقات وآراء مفيدة عن منتجنا وعلامتنا التجارية».

وأضافت شازيا أحمد من «إيمان هوم» للتصميم الداخلي، التي تحرص على المشاركة في السوق الموسمي: «لطالما كان السوق الموسمي فرصة رائعة للتعريف بعلامتنا التجارية أمام جمهور جديد. وقد أنشأنا الكثير من العلاقات خلال مشاركتنا في السوق الموسمي، مما أسهم في بعض المشاريع والفرص الرائعة خلال العام».

وقالت لينا ماين، مالكة «لا ماين»، التي تعود مجدداً للمشاركة في السوق الموسمي هذا العام: «قدّم لنا السوق الموسمي الكثير من الفرص. وبفضل الموعد المناسب والمكان المناسب لهذه الفعالية، فقد حصلنا على فرص طيبة لكسب زبائن جدد. كما ساعدنا السوق الموسمي بالفعل على فهم السوق، خصوصاً مع التغير المستمر في توقعات المستهلكين».

وقالت مينا خافيير: «السوق الموسمي فرصة لعرض منتجاتنا والتفاعل مع الزبائن والزوار الذين يتوافدون إلى مهرجان دبي للتسوق كل عام من جميع أنحاء العالم. لذلك لم نفوّت المشاركة في السوق الموسمي منذ تأسيسه. لقد كان هذا المعرّض مفيداً جداً لنا كعلامة تجارية محلية صغيرة، وساعدنا على تنمية قاعدة زبائننا على مر السنين».