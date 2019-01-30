مليار درهم صافي أصول صندوق «الإمارات دبي الوطني»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قالت شركة الإمارات دبي الوطني ريت المحدودة عن وصول صافي قيمة أصولها للربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2018 إلى 284 مليون دولار

( 1.04 مليار درهم ) (1.11 دولار للسهم) مسجلاً تراجعاً بقيمة مليون دولار مقارنة بالربع السابق على الرغم من التحديات الصعبة التي تواجهها السوق.

وبلغت قيمة المحفظة العقارية 456 مليون دولار مقارنةً بمبلغ 459 مليون دولار في الربع السابق. وجاء هذا التراجع نتيجة بعض خسائر التقييم الطفيفة الناجمة عن زيادة العرض عن الطلب في السوق العقارية المحلية.

كما تضمنت المحفظة استثمارات متنوعة في 11 عقاراً من العقارات المكتبية، والسكنية والأصول العقارية البديلة. واستقر العائد الإجمالي للمحفظة عند 8.3% عقب نجاح برنامج التأجير الذي طبقته على أصولها المكتبية والسكنية. كما بلغت نسبة إشغال المحفظة الاستثمارية للشركة 88%، وبلغ المتوسط المرجح للمدة المتبقية من عقود الإيجار غير المنتهية 3.61 سنوات.

وقال أنتوني تايلور، رئيس قسم العقارات بالشركة: «بالرغم من تأثر تراجع التقييم العقاري نتيجة التحديات التي تشهدها السوق، إلا أننا سعداء بقدرتنا على تخفيف آثار هذا الضغط على قيمة المحفظة وصافي قيمة الأصول بفضل جودة أصولنا وتنوعها وقدرتها على توليد الدخل باستمرار. كما أننا سنولي أهمية خاصة في عام 2019 لتعزيز جهودنا الرامية لتعزيز ممتلكاتنا وتنويعها».