ملخص الحدث

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * أطلقت مجموعة الحمرا، في رأس الخيمة برنامج المسؤولية المجتمعية للشركات 2019 والذي بدأ بحملة تنظيف شاطئ قرية الحمرا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتمكن أكثر من 300 متطوع من المجتمع المحلي بالإضافة إلى موظفي الحمرا، من جمع 750 كيلو جراماً من النفايات المتنوعة.

* تخارجت «جلف كابيتال» من استثمارها في «أمانة للرعاية الصحية»، في الإمارات. ونجحت «جلف كريديت بارتنرز»، ذراع التمويل الخاصة في «جلف كابيتال»، في إجراء تخارج كامل من استثمارها في «أمانة للرعاية الصحية» مبكرا عندما قامت الأخيرة ببيع حصة مسيطرة إلى مشترٍ استراتيجي في الرعاية الصحية.

* أعلنت مؤسسة مطارات دبي عن ترقية مشاري البناي إلى منصب نائب الرئيس التنفيذي في المؤسسة، تقديراً لجهوده بجعل مؤسسة مطارات دبي جهة رائدة للعمل ورفدها بخبرات وكفاءات عالمية تساند رؤية حكومة دبي لقطاع الطيران للمساهمة ب 45 % من إجمالي الناتج المحلي للإمارة بشكل مباشر وغير مباشر خلال السنوات القليلة المقبلة.