هاتف «هواوي» بشاشة عرض كاملة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين أمس هاتف «HUAWEI Nova 4» في الإمارات، وهو أحدث أجهزتها التي تتميز بشاشة عرض كاملة دون فتحة للكاميرا في القسم العلوي.

ويأتي الهاتف مزودا بأصغر كاميرا أمامية تحت سطح الشاشة قياس 25 ميجابكسل، والتي يبلغ قطرها 3.05 ملم، فضلا عن كاميرا خلفية ثلاثية مدعومة بإمكانات الذكاء الاصطناعي تتميز بكاميرا رئيسية 20 ميجابكسل ذات دقة عالية وكاميرا 16 ميجابكسل مع عدسة ذات زاوية واسعة للغاية.

ويأتي هاتف«HUAWEI Nova 4»مزودا بواجهة المستخدم«EMUI 9.0» من هواوي مبنية على نظام التشغيل أندرويد 9، بما يسمح للمستخدمين من دخول تطبيقات التسلية والعمل بكل سهولة من خلال فقط بضع مسحات أو نقرات.