«لوتاه لتطوير العقارات» تسلم «ذا ويفز»

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قالت شركة «لوتاه لتطوير العقارات»، أنها سلمت مشروع «ذا ويفز»، أحدث مشاريعها السكنية في «قرية جميرا الدائرية» وفقاً للجدول الزمني المحدد. جاء ذلك خلال حفل التسليم أمس.

ويضم مشروع «ذا ويفز» شققاً بمساحات تبدأ من 485 حتى 2000 قدم مربعة، ويتكون من مبنيين يحتضنان معاً 135 وحدة سكنية تتنوع بين شقق الاستوديو وغرفة نوم واحدة وغرفتين وغرفة نوم واحدة بطابقين، ويضمان مرافق تشتمل على ردهة فسيحة في الطابق الأرضي، ومسبحٍ ونادٍ رياضي ومواقف مسقوفة.

وبهذه المناسبة، قال صالح عبد الله لوتاه، المدير التنفيذي لشركة لوتاه لتطوير العقارات: «ندرك الطلب المتنامي على الوحدات السكنية ذات الأسعار المعقولة في السوق العقارية بدولة الإمارات، ونحرص على مواكبة هذه الاحتياجات وتلبيتها دون المساس بالجودة المثلى التي تتمتع بها مشاريعنا. وفي ضوء نظرتنا الإيجابية إلى مستقبل السوق العقارية، نلتزم بتوفير وحدات سكنية فاخرة ذات أسعار معقولة، بتشطيبات مميزة ومرافق أنيقة، ومشيدة وفقاً لأرقى المعايير الإنشائية انسجاماً مع خططنا الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز محفظة مشاريعنا السكنية الحالية».

وعلاوة على ذلك، يمكن للمستثمرين والمستأجرين الاستفادة من مزايا خطط الدفع المرنة، ما يجعل المشروع وجهة جذابة للراغبين في امتلاك وحدة سكنية سواء بغرض السكن أو الاستثمار.