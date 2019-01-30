مناقشة توجهات الأسواق وتعزيز الاستثمار في القمة العالمية للطيران

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

اختتمت «القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران» فعاليتها، أمس الثلاثاء، بحضور وزراء ومسؤولين رئيسيين في قطاع الطيران، بعد أن استمرت ثلاثة أيام، وجمعت تحت سقفها أكثر من 750 مشاركاً من المستثمرين في قطاع الطيران، من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب عدد من القادة والمسؤولين الحكوميين، والممولين من القطاع الخاص، وأصحاب الأصول والشركات العاملة في القطاع، ونخبة من مشغلي الطائرات، ومقدمي الخدمات اللوجستية.

بدأت القمة والمعرض بورشات عمل قبل الافتتاح الرسمي حول تمويل مشاريع المطارات والطائرات، وتم افتتاحها رسمياً من المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مطارات دبي، ورئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الإمارات، وسيف محمد السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني.

وأكد المنصوري أن هذه الجلسات أوجدت منصة مشتركة بين مختلف المشاركين، واتفاقهم حول ضرورة التوجه إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الذي يعد الآن رافداً اقتصادياً مهماً، وذلك لإسهامه في تقارب الأسواق العالمية، بالإضافة إلى التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، ومتطلبات الأسواق الدولية، هذا فضلاً عن إيجاد الكثير من الفرص الوظيفية التي ستوفرها الاستثمارات المقبلة في قطاع الطيران والشحن الجوي.

وقال سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني «تحظى دولة الإمارات بمكانة متميزة على الصعيدين الإقليمي والدولي، إذ تعتبر حاضنة للسوق الخليجية، وشريكاً له في خططه وتوجهاته إلى قياس التطور التكنولوجي الذي يقدمه هذه المجال لرجال الأعمال ولمجتمع الطيران والعالم من خلال التخطيط للمستقبل، ودراسة الاحتياجات الراهنة التي تنمو بسرعة كبيرة، إلى جانب متابعة الجهود التي تهدف إلى إيجاد شبكة من المستثمرين والشركاء الراغبين في استكشاف الأسواق والمجالات غير المكتشفة، مثل طب الطيران، وتسجيل البيانات، والذكاء الاصطناعي وغيرها».

وانعقدت 4 جلسات حوارية تناقش، أولها «التدريب على الطيران، وفرص الاستثمار العالمية» وقادها أحمد الجلاف المدير العام المساعد لقطاع خدمات الملاحة الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني .

وتناول الجلسة الثانية الاستثمار العالمي في الطيران واتجاهاته وتطرقت الثالثة إلى بحث المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال عن وجهات جديدة وأسواق مستقرة.وناقشت الجلسة الرابعة آفاق القطاعات والوجهات الجديدة وأين تستثمر للنمو المستدام.