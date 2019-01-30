تجديد فندق «أرجان روتانا» وإضافة 75 غرفة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

خضع فندق أرجان روتانا في مدينة دبي للإعلام لعملية تجديد تضمنت إضافة شقق فندقية تتكون من غرفة نوم واحدة، غرفتين، وثلاث غرف مع اطلالة على نخلة جميرا، كما رفع الفندق عدد الغرف من 167 إلى 242 بمعدل 75 غرفة جديدة بزيادة 45%. وحصل الفندق على رخصة فئة 4 نجوم من دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي بالإضافة إلى الرخصة القائمة شقق فندقية فاخرة.

ويقول أيمن عاشور المدير العام للفندق: نستقبل الشركاء والمسافرين بغرض العمل أو الترفيه في الفندق للاستمتاع بالكثير من التسهيلات التي نوفرها لهم. وأجرينا العديد من التعديلات على الغرف من حيث التصميم والمساحات حتى يكون الفندق خياراً مثالياً للنزلاء من مختلف دول المنطقة والعالم.