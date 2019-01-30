شكرا لقرائتكم خبر عن إفصاحات الأسواق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * تعقد شركة أبوظبي الوطنية للطاقة اجتماع مجلس إدارة في 6 فبراير المقبل لمراجعة النتائج المالية الأولية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2018. * أعلن مجلس إدارة شركة دريك آند سكل إنترناشيونال تعيين توفيق أبو السعود رئيساً تنفيذياً للمجموعة اعتبارا 23 يناير 2019. وسيتولى مهامه في قيادة عمليات الشركة خلفا ليوسف الملا. * تم تحديد موعد اجتماع مجلس إدارة شركة الإمارات للمرطبات يوم الأحد المقبل لمراجعة الميزانية المقترحة لعام 2019. * يناقش مجلس إدارة شركة «أورينت للتأمين» مقترح توزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من رأس المال (ما يعادل 20 درهماً للسهم)، وذلك خلال اجتماعه الذي يعقد يوم 3 فبراير.

كانت هذه تفاصيل خبر إفصاحات الأسواق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.