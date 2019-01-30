«نخيل» تكرِّم الدفاع المدني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل»، عن شكره وتقديره للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي وذلك لدعمها وتعاونها المستمرين في إنجاز مشاريع شركة «نخيل» بنجاح.

وقدم لوتاه على هامش حفل التكريم الذي أقيم في المقر الرئيسي للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، إلى اللواء راشد ثاني المطروشي، مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، درعاً تذكارية عبارة عن نخلة مطلية بالذهب ترمز إلى مشروع شركة «نخيل» الأيقوني «نخلة جميرا».

وقال رئيس «نخيل»: «يؤدي الدفاع المدني في دبي دوراً رئيسياً في إنجاز مشاريعنا بدبي، ونحن ممتنون لجهودهم وتفانيهم ودعمهم لنا، ونتطلع إلى تعزيز علاقتنا معهم ونحن ندخل مرحلة جديدة من إنجاز مشاريعنا في القطاعات السكنية والتجزئة والضيافة والتي من المقرر إنجازها العام الجاري».