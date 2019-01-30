افتتاح «ميلينيوم أتريا الخليج التجاري» 14 فبراير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

من المقرر أن يفتح فندق «ميلينيوم أتريا الخليج التجاري» أبوابه في 14 فبراير القادم. ويضم الفندق 347 شقة، فضلاً عن المطاعم والمسبح والنادي الرياضي الواقع في الطابق ال 25

وسيوفر الفندق شقق ستوديو وبغرفة أو غرفتي نوم وشقق دوبلكس، ويعتبر الفندق ذو الثلاثين طابقاً أول مشروع ضيافة ضمن محفظة شركة ديار للتطوير العقاري، وهي إحدى شركات التطوير العقاري والخدمات العقارية الرائدة في الإمارات.

وقال كريستيان بالاسين، مدير عام الفندق خلال زيارة إعلامية: «نخطط لافتتاح أبوابنا في 14 فبراير، وإننا نتطلع لأن يكون افتتاح هذا الفندق إضافة جميلة إلى علامات ميلينيوم التجارية في الإمارات. ويمتلك ميلينيوم أتريا الخليج التجاري خدمات عديدة وموقعاً متميزاً، علاوةً على حجم الشقة الفسيح وتصميمها الفريد وأثاثها الراقي، ولقد صنفت دائرة السياحة والتسويق التجاري الفندق ضمن فئة الشقق الفاخرة».

ويأتي الافتتاح على مراحل، حيث سيتم افتتاح الطوابق الستة الأولى في 14 فبراير ويتلوها باقي الطوابق خلال الأشهر الثلاثة التالية.