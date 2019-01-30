«صندوق خليفة» يدعم معرض «مربد»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تنطلق فعاليات النسخة الرابعة من معرض «مربد» اليوم الأربعاء والذي يقام بدعم من صندوق خليفة لتطوير المشاريع في جزيرة المارية في أبوظبي، ويستمر حتى 2 فبراير القادم. ويشارك الصندوق في المعرض عبر مجموعة من المشاريع التابعة له في مختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية في الدولة، بهدف تذليل العقبات أمام رواد الأعمال، وتقديم العون والدعم المطلوبين لمشاريعهم، بما يعزز في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي، ودعم مسيرة الدولة في الابتكار والإبداع. ويتميز المعرض هذا العام بمشاركة خارجية واسعة تشمل عدداً من رواد الأعمال، الذين يعرضون خدماتهم ومنتجاتهم أمام جمهور واسع.

وقال عبدالله سعيد الدرمكي، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: «يولي الصندوق أهمية خاصة لمعرض «مربد» الذي يشكل بنسخته الرابعة منصة عرض مبتكرة، تعزز مفاهيم الإبداع والابتكار في صفوف الشباب، انطلاقاً من دوره المحوري في ترسيخ روح الريادة والعمل الحر لدى المواطنين، وبلورة مستقبل رواد الأعمال الإماراتيين، وتعزيز مكانة أبوظبي كعاصمة للتراث الثقافي في المنطقة.»