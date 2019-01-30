«أبوظبي العالمي» يرأس لجنة للتعاون المالي الآسيوي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

اختير سوق أبوظبي العالمي، لرئاسة لجنة تعاون التكنولوجيا المالية التي أسستها الجمعية الآسيوية للتعاون المالي.

تتضمن اللجنة 60 مؤسسة مالية من 12 دولة وتعد إحدى مبادرات الجمعية الآسيوية التي تهدف إلى دعم القطاع وتعزيز النمو الاقتصادي والابتكار المالي في قارة آسيا. وجاء الإعلان عن اللجنة ضمن ملتقى التكنولوجيا المالية السنوي الذي نظمته الجمعية الآسيوية للتعاون المالي في 23 يناير الحالي.

وقد اختيرت كل من بورصة شانغهاي ومجموعة «أنت» الصينية للخدمات المالية إلى جانب السوق كأعضاء مؤسسين لرئاسة اللجنة وتعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا المالية وتوفير المزيد من فرص الأعمال وتطوير سياسات التكنولوجيا المالية ومعايير الحوكمة وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات وبحث سبل التعاون في القطاعات ذات الصلة في آسيا.

وقال يانج زايبينج، الأمين العام للجمعية الآسيوية للتعاون المالي: «تهدف اللجنة إلى دعم الانفتاح والشمولية والحوكمة والاستفادة من التكنولوجيا المالية في آسيا، وتضم أعضاء من قطاعات البنوك والتأمين والأوراق المالية والتعليم المالي. وستسهم مشاركة سوق أبوظبي العالمي في خدمة أهداف اللجنة نظراً لخبرات السوق ونجاحاته العالمية وتجاربه القيمة في مجال التكنولوجيا المالية».

وقال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي: «يسعدنا المشاركة في لجنة التعاون التكنولوجيا المالية للعمل إلى جانب بورصة شانغهاي ومجموعة «أنت» الصينية للخدمات المالية بهدف إيجاد بيئة تكنولوجيا مالية متكاملة وشاملة، حيث إن هذه المبادرة ستقود الجهود الجماعية نحو الموجة التالية من التحول الرقمي».